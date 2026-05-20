Доходи росії від нафти і газу у травні зростуть на 39%

російські нафтогазові надходження у травні можуть суттєво зрости порівняно з минулим роком.

Доходи росії від продажу нафти та газу у травні зростуть приблизно на 39% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року.

Причиною називають підвищення світових цін на енергоносії, пише Reuters.

За оцінками агентства, у травні нафтогазові надходження рф можуть становити близько $9,8 млрд. Водночас це на 17% менше, ніж у квітні – через сезонні податкові виплати.

Додатково на бюджет росії тиснутимуть зростаючі витрати на субсидії нафтопереробним заводам, зокрема через механізми зворотного акцизу та компенсацій.

Попри короткострокове зростання, у 2025 році нафтогазові доходи рф уже скоротилися на 24% і стали найнижчими з періоду після пандемії.

В той же час, ми повідомляли, що московський НПЗ зупинив роботу після удару українського дрона.