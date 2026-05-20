Сі і путін різко розкритикували Трампа через "Золотий купол"

20 травня 2026, 17:33
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Також у Пекіні і москві заявили про загрозу глобальній стабільності.

Китай і росія під час спільних переговорів у середу різко розкритикували плани президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетної системи "Золотий купол" та ядерну політику Вашингтона, назвавши їх загрозою глобальній стабільності.

Про це інформує агенція Reuters.

У спільній заяві Сі Цзіньпіна та путіна йдеться, що американський проєкт наземної та космічної системи перехоплення ракет підриває стратегічний баланс у світі. Також Пекін і москва розкритикували США через втрату чинності останнього договору про обмеження ядерних арсеналів, звинувативши Вашингтон у відсутності реакції на пропозиції продовжити угоду.

Лідери Китаю та рф окремо підкреслили поглиблення двосторонніх відносин, закріплених у 2022 році договором про стратегічне партнерство, підписаним незадовго до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Спільна заява з критикою США була оприлюднена через тиждень після візиту Сі Цзіньпіна до США та його переговорів із Трампом у Пекіні.

Як зазначає видання, попри заявлену безмежність партнерства москви і Пекіна, сторони не досягли помітного прогресу щодо ключового енергетичного проєкту – газопроводу "Сила Сибіру-2", який обговорюється вже кілька років.

Водночас Сі заявив, що енергетика та ресурсна інтеграція мають стати основою китайсько-російського співробітництва, однак напряму про новий газопровід не згадав.

Також путін і Сі підписали 20 угод і закликали до миру в Україні на своїх умовах.

 

