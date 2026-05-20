НАТО: росія відповідальна за інциденти з дронами в ЄС НАТО: лише росія відповідальна за інциденти з дронами в ЄС

20 травня 2026, 16:02
В Альянсі також вивчають український досвід боротьби з безпілотниками.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що випадки появи українських безпілотників у повітряному просторі країн Євросоюзу є прямим наслідком повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі напередодні засідання міністрів закордонних справ НАТО. 

"Те, що сталося протягом останніх кількох днів, – це саме те, до чого ми готувалися: спокійна, рішуча та пропорційна відповідь на ці вторгнення дронів. А якщо дрони залітають з України, вони там не тому, що Україна хотіла направити їх до Латвії, Литви чи Естонії. Вони там через безрозсудний, незаконний повномасштабний напад росії, який стався у 2022 році – після того, що рф зробила проти України в Криму у 2014 році", – наголосив Рютте.

Він також нагадав про інцидент в Естонії, де дрон був збитий румунським винищувачем F-16 у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. За його словами, рішення про застосування винищувачів проти безпілотників залежить від конкретної ситуації.

Окремо генсек НАТО зазначив, що в межах оборонної програми "Східна варта" Альянс вивчає досвід України у війні дронів і інтегрує його у власні оборонні підходи.

"Зрештою, ми повинні усвідомлювати, що характер ведення бойових дій змінився, і Україна демонструє це щодня", – додав Рютте.

Також він відкинув звинувачення росії в тому, що Україна нібито використовує територію країн НАТО для запуску дронів. Ці твердження він назвав абсолютно абсурдними і такими, що росія сама це знає.

Цими днями у п’яти регіонах Латвії оголошували повітряну небезпеку.

 
