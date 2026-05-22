Єврокомісія відклала санкції проти китайського виробника чипів

22 травня 2026, 18:19
Єврокомісія відклала санкції проти китайського виробника чипів
У Брюсселі пояснюють це необхідністю запобігти серйозним збоям у виробництві, зокрема в автомобільній галузі.

Єврокомісія запропонувала дев’ятимісячне відтермінування санкцій проти китайського виробника напівпровідників Yangzhou Yangjie Electronic, який раніше потрапив до санкційного списку через постачання чипів для російської військової техніки.

Про це повідомляє Reuters.

Попри включення до санкційного переліку ЄС, компанія тимчасово зможе продовжувати співпрацю з європейськими підприємствами. У Брюсселі пояснюють це необхідністю запобігти серйозним збоям у виробництві, зокрема в автомобільній галузі, яка значною мірою залежить від цих компонентів.

Речник Єврокомісії зазначив, що продукція компанії була виявлена у безпілотниках і плануючих бомбах, які використовує росія у війні проти України. Водночас він підкреслив, що санкційна політика має враховувати економічні наслідки для самого ЄС.

"Мета наших санкцій – змінити поведінку, і ми прагнемо знайти баланс, щоб вони не мали значного впливу на ЄС", – заявили в Єврокомісії.

За даними Reuters, європейські автовиробники були змушені перейти на продукцію Yangzhou Yangjie після того, як інші китайські постачальники потрапили під санкції у попередніх пакетах. Для набуття чинності рішення має отримати одностайне схвалення всіх країн ЄС.

