Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Bloomberg: ЄС готує виняток із санкцій для китайського виробника чипів

21 травня 2026, 18:02
Bloomberg: ЄС готує виняток із санкцій для китайського виробника чипів
Фото:shutterstock.com
Причина – загроза перебоїв у постачанні для автопромисловості Європи.

Європейська комісія планує запропонувати тимчасове виключення з санкцій для китайської компанії, яка постачає напівпровідники та раніше потрапила під обмеження через зв’язки з рф. 

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, рішення розглядають після попереджень європейських автовиробників про ризик перебоїв у ланцюгах постачання, які можуть призвести до дефіциту компонентів уже протягом кількох тижнів.

Йдеться про компанію, включену до 20-го пакету санкцій ЄС проти рф через постачання товарів подвійного призначення. Водночас, за словами співрозмовників агенції, окремі європейські автоконцерни активно лобіювали відтермінування обмежень, заявляючи про відсутність часу для перебудови постачання.

Запропоноване послаблення ще має бути погоджене всіма 27 країнами-членами ЄС.

Раніше автомобільна промисловість ЄС уже стикалася з перебоями постачання на тлі конфліктів навколо китайських виробників чипів, зокрема Nexperia.

Нагадаємо, що Європейський Союз 23 квітня схвалив 20-й пакет санкцій проти росії, який містить обмеження щодо тіньового флоту рф, російських банків та осіб, причетних до викрадення українських дітей.

 

КитайсанкціїЄвросоюз

Останні матеріали

Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється