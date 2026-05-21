Bloomberg: ЄС готує виняток із санкцій для китайського виробника чипів

Причина – загроза перебоїв у постачанні для автопромисловості Європи.

Європейська комісія планує запропонувати тимчасове виключення з санкцій для китайської компанії, яка постачає напівпровідники та раніше потрапила під обмеження через зв’язки з рф.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, рішення розглядають після попереджень європейських автовиробників про ризик перебоїв у ланцюгах постачання, які можуть призвести до дефіциту компонентів уже протягом кількох тижнів.

Йдеться про компанію, включену до 20-го пакету санкцій ЄС проти рф через постачання товарів подвійного призначення. Водночас, за словами співрозмовників агенції, окремі європейські автоконцерни активно лобіювали відтермінування обмежень, заявляючи про відсутність часу для перебудови постачання.

Запропоноване послаблення ще має бути погоджене всіма 27 країнами-членами ЄС.

Раніше автомобільна промисловість ЄС уже стикалася з перебоями постачання на тлі конфліктів навколо китайських виробників чипів, зокрема Nexperia.

Нагадаємо, що Європейський Союз 23 квітня схвалив 20-й пакет санкцій проти росії, який містить обмеження щодо тіньового флоту рф, російських банків та осіб, причетних до викрадення українських дітей.