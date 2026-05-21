Литовська влада підтвердила, що безпілотник, знайдений в Утенському районі, був українським.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас підтвердив, що безпілотник, який 17 травня впав в Утенському районі та спричинив масштабну повітряну тривогу, належав Україні.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

За словами міністра, дрон збився з курсу та випадково потрапив у повітряний простір Литви. Після падіння безпілотника на місце прибули співробітники антитерористичного підрозділу "Арас", які виявили вибухові речовини.

"Так, це український дрон, який збився з курсу. Розслідування триває", — сказав Каунас.

Інцидент викликав серйозну реакцію литовської влади. Уже 20 травня у Вільнюсі та кількох східних районах країни оголосили червону повітряну тривогу через загрозу нового безпілотника в небі над Литвою. Через це до укриттів спускалися навіть найвищі посадовці держави.

Крім того, Міністерство оборони Литви опублікувало детальні рекомендації для населення щодо рівнів повітряної загрози та дій під час тривог.

Також Литва перевела укриття на цілодобовий режим роботи.