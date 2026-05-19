У МЗС Литви пригрозили росіянам зрівняти із землею бази у Калінінграді

19 травня 2026, 08:33
російський ексклав становить загрозу для країн НАТО.
Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс заявив, що в разі агресивних дій Росії в бік НАТО, сили Альянсу знищать військові бази ворога, розташовані в Калінінградській області.
 
Про це він сказав в інтерв’ю швейцарському виданню NZZ.
 
Чиновник закликав союзників продемонструвати рішучість у тому, щоб кремль не вирішив використати свій ексклав, який межує з Литвою, як плацдарм для удару по НАТО.
 
Якщо ж такий сценарій почне втілюватися у життя, то в МЗС балтійської країни переконують, що Альянс має засоби для того, щоб "прорвати російську маленьку фортецю" і "зрівняти із землею російські ракетні бази та бази протиповітряної оборони".
 
Водночас Будріс визнав, що Литві не вистачає власних засобів ППО, через що трапляються інциденти з потраплянням дронів у їхній повітряний простір, а також прольотом військових російських літаків із вимкненими транспондерами. У Вільнюсі переконують, що основою стримування може бути лише довіра між союзниками0 НАТО і чітке дотримання 5-ої статті договору Альянсу. 

 

Війна прийшла на територію росії. росіяни щиро шоковані – Том Купер та Дональд Гілл
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
