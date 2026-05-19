У МЗС Литви пригрозили росіянам зрівняти із землею бази у Калінінграді

Міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс заявив, що в разі агресивних дій Росії в бік НАТО, сили Альянсу знищать військові бази ворога, розташовані в Калінінградській області.

Чиновник закликав союзників продемонструвати рішучість у тому, щоб кремль не вирішив використати свій ексклав, який межує з Литвою, як плацдарм для удару по НАТО.

Якщо ж такий сценарій почне втілюватися у життя, то в МЗС балтійської країни переконують, що Альянс має засоби для того, щоб "прорвати російську маленьку фортецю" і "зрівняти із землею російські ракетні бази та бази протиповітряної оборони".

Водночас Будріс визнав, що Литві не вистачає власних засобів ППО, через що трапляються інциденти з потраплянням дронів у їхній повітряний простір, а також прольотом військових російських літаків із вимкненими транспондерами. У Вільнюсі переконують, що основою стримування може бути лише довіра між союзниками0 НАТО і чітке дотримання 5-ої статті договору Альянсу.