Пакистан перекинув до Саудівської Аравії 8 тисяч військових і ескадрилью винищувачів

18 травня 2026, 19:52
фото: Reuters
Вся техніка обслуговується пакистанським персоналом, а фінансування здійснює Саудівська Аравія.
Пакистан розгорнув у Саудівській Аравії близько 8 тисяч військовослужбовців, ескадрилью винищувачів та систему протиповітряної оборони в межах двостороннього оборонного пакту між країнами. 
 
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у сфері безпеки.
 
За даними агентства, Пакистан відправив до Саудівської Аравії близько 8000 своїх військових, ескадрилью приблизно з 16 винищувачів JF-17, а також  два підрозділи безпілотників і китайську систему ППО HQ-9.
 
Reuters зазначає, що частина пакистанських військових та авіаційних фахівців виконує переважно консультативні та тренувальні функції. Водночас у королівстві вже перебували тисячі пакистанських військових у межах попередніх оборонних домовленостей. За словами одного з урядових джерел, конфіденційний оборонний пакт між Ісламабадом і Ер-Ріядом передбачає можливість розміщення до 80 тисяч пакистанських військових у Саудівській Аравії для захисту кордонів королівства.
 
Також джерела повідомили, що угода може включати розгортання пакистанських військових кораблів, однак Reuters не змогло незалежно підтвердити, чи прибули вони до Саудівської Аравії. Масштаб перекидання військ свідчить про значно ширшу участь Пакистану, ніж символічна чи консультативна місія.
 
Попри це, Ісламабад одночасно виступає одним із ключових посередників у конфлікті між Іраном та США. Саме Пакистан допоміг організувати переговори між Вашингтоном і Тегераном та сприяв досягненню режиму припинення вогню, який триває останні шість тижнів.

 

Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
