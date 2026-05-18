Світовий бізнес втратив щонайменше 25 мільярдів доларів через війну в Ірані

18 травня 2026, 18:51
Фото: facebook.com/permalink
У разі затягування конфлікту великі компанії прогнозують подальше зростання витрат і зниження прибутків.
Світовий бізнес уже зазнав щонайменше 25 мільярдів доларів втрат через економічні наслідки війни з Іраном. Сума продовжує зростати на тлі енергетичної кризи, перебоїв у глобальних постачаннях і блокування ключових торговельних маршрутів.
 
Про це пише Reuters.
 
За даними агентства, щонайменше 279 міжнародних компаній були змушені вдатися до антикризових заходів. Серед них – підвищення цін, скорочення виробництва, призупинення виплат дивідендів і викупу акцій, а також оптимізація витрат і скорочення персоналу.
 
Ключовим фактором тиску стало різке зростання цін на енергоносії, перебої в ланцюгах постачання та обмеження морської торгівлі через напружену ситуацію в районі Ормузької протоки – одного з найважливіших енергетичних коридорів світу. Зростання вартості нафти, яка перевищувала позначку $100 за барель, спричинило додатковий тиск на транспортну сферу, промисловість і споживчі ринки. Найбільше постраждали авіакомпанії, хімічна промисловість, ритейл та виробники товарів масового попиту.
 
Серед компаній, які вже попередили про можливі наслідки, – Procter & Gamble, Toyota та інші глобальні корпорації. Вони прогнозують подальше зростання витрат і зниження прибутків у разі затягування конфлікту.
 
Аналітики зазначають, що ситуація посилює інфляційний тиск у світовій економіці та знижує споживчий попит на тлі вже існуючої нестабільності, спричиненої наслідками пандемії та війни в Україні.

 

