Світовий бізнес втратив щонайменше 25 мільярдів доларів через війну в Ірані

Світовий бізнес уже зазнав щонайменше 25 мільярдів доларів втрат через економічні наслідки війни з Іраном. Сума продовжує зростати на тлі енергетичної кризи, перебоїв у глобальних постачаннях і блокування ключових торговельних маршрутів.

За даними агентства, щонайменше 279 міжнародних компаній були змушені вдатися до антикризових заходів. Серед них – підвищення цін, скорочення виробництва, призупинення виплат дивідендів і викупу акцій, а також оптимізація витрат і скорочення персоналу.

Ключовим фактором тиску стало різке зростання цін на енергоносії, перебої в ланцюгах постачання та обмеження морської торгівлі через напружену ситуацію в районі Ормузької протоки – одного з найважливіших енергетичних коридорів світу. Зростання вартості нафти, яка перевищувала позначку $100 за барель, спричинило додатковий тиск на транспортну сферу, промисловість і споживчі ринки. Найбільше постраждали авіакомпанії, хімічна промисловість, ритейл та виробники товарів масового попиту.

Серед компаній, які вже попередили про можливі наслідки, – Procter & Gamble, Toyota та інші глобальні корпорації. Вони прогнозують подальше зростання витрат і зниження прибутків у разі затягування конфлікту.

Аналітики зазначають, що ситуація посилює інфляційний тиск у світовій економіці та знижує споживчий попит на тлі вже існуючої нестабільності, спричиненої наслідками пандемії та війни в Україні.