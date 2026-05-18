Норвегія приєдналася до співпраці ЄС у регіоні Балтійського моря
18 травня 2026, 15:55
Фото: Главком
Приєднання до групи відкриває нові можливості для участі у співпраці в таких сферах, як морська взаємодія, спостереження та безпека.
Норвегія заявила, що приєдналася до Стратегії Європейського Союзу для регіону Балтійського моря (EUSBSR), яка має на меті координувати роботу над спільними викликами, зокрема у сфері безпеки.
Про це пише Reuters.
"Членство посилить співпрацю Норвегії з ЄС у регіоні, який став центральним для європейської та норвезької безпеки", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.
Країна, яка не є членом ЄС, приєднається до чинних учасників EUSBSR: Швеції, Данії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Латвії, Литви та Польщі. Регіон Балтійського моря перебуває у стані підвищеної готовності після серії пошкоджень електрокабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів відтоді, як росія вторглася в Україну у 2022 році.
За словами Барта Ейде, приєднання до групи відкриває нові можливості для участі у співпраці в таких сферах, як морська взаємодія, спостереження та безпека.
Стратегію EUSBSR було створено у 2009 році для посилення співпраці у вирішенні спільних викликів та сприяння формуванню більш екологічного, конкурентоспроможного й стійкого регіону. Серед її цілей також – забезпечення чистого та безпечного судноплавства і надійних енергетичних ринків у регіоні.