Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС готує важливий крок щодо надання Україні кредиту на 90 млрд євро – Politico

15 травня 2026, 11:53
ЄС готує важливий крок щодо надання Україні кредиту на 90 млрд євро – Politico
Фото: Укрінформ
Це наблизить Київ до отримання першого траншу на суму понад 9 млрд євро у червні.
ЄС готується затвердити умови кредиту Україні у розмірі 90 млрд євро вже в понеділок, 18 травня. 
 
Про це повідомляє Politico.
 
Після завершення внутрішніх процедур Євросоюз остаточно затвердить кредит Україні відразу після узгодження Києвом та Брюсселем деталей погашення боргу за рахунок репарацій від рф.
 
Якщо ж москва відмовиться виплачувати репарації після війни, лідери європейських країн залишать за собою право використовувати для погашення кредиту заморожені російські активи. Кошти підуть на зміцнення української оборони - зокрема, на закупівлю безпілотників на суму 5,9 млрд євро. Після цього Єврокомісія перерахує Україні 3,2 млрд євро, які спрямують на покриття бюджетних витрат, включаючи виплату зарплат військовим.
 
"Комісія прагне здійснити перший транш якомога швидше, у другому кварталі 2026 року. Він покриє закупівлю безпілотників у України для України", – розповів виданню європейський чиновник.
 
Водночас Politico пише, що, попри нещодавній прогрес, ЄС розуміє потребу Києва у більшій кількості грошей у 2027 році, однак їх залучення може бути проблематичним, якщо країни-члени не захочуть брати на себе додаткові спільні борги.
 
"Члени ЄС та європейські фінансові інститути надали Україні загалом 200,6 млрд євро. Таким чином, ЄС є найбільшим і найстабільнішим фінансовим партнером України", – зазначив представник Єврокомісії.
ЄСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Політика
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2026, 14:19
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Технології
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 травня 2026, 11:22
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється