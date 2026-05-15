ЄС готує важливий крок щодо надання Україні кредиту на 90 млрд євро – Politico

Це наблизить Київ до отримання першого траншу на суму понад 9 млрд євро у червні.

ЄС готується затвердити умови кредиту Україні у розмірі 90 млрд євро вже в понеділок, 18 травня.

Після завершення внутрішніх процедур Євросоюз остаточно затвердить кредит Україні відразу після узгодження Києвом та Брюсселем деталей погашення боргу за рахунок репарацій від рф. Якщо ж москва відмовиться виплачувати репарації після війни, лідери європейських країн залишать за собою право використовувати для погашення кредиту заморожені російські активи. Кошти підуть на зміцнення української оборони - зокрема, на закупівлю безпілотників на суму 5,9 млрд євро. Після цього Єврокомісія перерахує Україні 3,2 млрд євро, які спрямують на покриття бюджетних витрат, включаючи виплату зарплат військовим.

"Комісія прагне здійснити перший транш якомога швидше, у другому кварталі 2026 року. Він покриє закупівлю безпілотників у України для України", – розповів виданню європейський чиновник.

Водночас Politico пише, що, попри нещодавній прогрес, ЄС розуміє потребу Києва у більшій кількості грошей у 2027 році, однак їх залучення може бути проблематичним, якщо країни-члени не захочуть брати на себе додаткові спільні борги.

"Члени ЄС та європейські фінансові інститути надали Україні загалом 200,6 млрд євро. Таким чином, ЄС є найбільшим і найстабільнішим фінансовим партнером України", – зазначив представник Єврокомісії.