Євросоюз не забиратиме своїх дипломатів із Києва попри погрози рф

Речник Єврокомісії додав, що публічні погрози росії атакувати Київ є "частиною її бездумної ескалаційної тактики".

Євросоюз не змінюватиме чисельність своєї місії в Києві після закликів російського Міністерства закордонних справ забезпечити дострокову евакуацію іноземного дипломатичного персоналу з української столиці з огляду на можливу ескалацію 9 травня.

Про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, цитує "Радіо Свобода".

"Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України", – зазначив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Водночас представник ЄК не уточнив, чи вважають ризик нині вищим, ніж зазвичай.