Євросоюз не забиратиме своїх дипломатів із Києва попри погрози рф
07 травня 2026, 15:33
Євросоюз не змінюватиме чисельність своєї місії в Києві після закликів російського Міністерства закордонних справ забезпечити дострокову евакуацію іноземного дипломатичного персоналу з української столиці з огляду на можливу ескалацію 9 травня.
Про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні, цитує "Радіо Свобода".
"Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України", – зазначив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.
Водночас представник ЄК не уточнив, чи вважають ризик нині вищим, ніж зазвичай.
Речник Єврокомісії додав, що публічні погрози росії атакувати Київ є "частиною її бездумної ескалаційної тактики".
"росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію – російську агресивну війну проти України", – наголосив Ель-Ануні.
Нагадаємо, що 6 травня речниця МЗС росії Марія Захарова заявила, що іноземним дипмісіям і представникам міжнародних організацій направили ноту з закликом "забезпечити завчасну евакуацію з Києва персоналу дипломатичних та інших представництв". Представниця російського зовнішньополітичного відомства також пригрозила "невідворотним" ударом по Києву, зокрема "по центрах ухвалення рішень", у разі удару по москві 9 травня. Повідомлень про намір евакуювати персонал із Києва з боку іноземних диппредставництв поки не було.