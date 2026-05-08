Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В ЄС хочуть поновити розмови про передачу Україні заморожених активів

08 травня 2026, 11:11
В ЄС хочуть поновити розмови про передачу Україні заморожених активів
Фото: Укрінформ
Міністр фінансів Нідерландів Елко Гайнен провів закриті дебати у Брюсселі, де намагався переконати колег із ЄС підтримати цю ініціативу.
Нідерланди намагаються відновити в ЄС дискусію про те, як передати Україні до 210 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування оборони у 2026 році.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Міністр фінансів Нідерландів Елко Гайнен провів закриті дебати у Брюсселі, де намагався переконати колег із ЄС підтримати цю ініціативу.
 
Мова йде про заморожені державні активи росії, які зберігаються на рахунках у Європі. Нідерланди хочуть, аби ці кошти пішли на підтримку України.
 
Ця тема вже викликала гостру суперечку наприкінці 2024 року. Тоді прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер конфліктував із Єврокомісією через побоювання, що Бельгія може бути змушена повернути мільярди, які зберігаються у Брюсселі, якщо росія оскаржить їх через суд.
 
Проблема залишається і зараз: кілька країн досі висловлюють сумніви. Болгарія, Франція, Італія та Мальта раніше виступали проти пропозиції Єврокомісії використати ці кошти для України. Окремо Європейський центральний банк неодноразово попереджав: якщо заморожені активи конфіскують, інші країни можуть відмовитися зберігати гроші в єврозоні – це вдарить по довірі до євро.

 

ЄСвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється