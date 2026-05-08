В ЄС хочуть поновити розмови про передачу Україні заморожених активів

Міністр фінансів Нідерландів Елко Гайнен провів закриті дебати у Брюсселі, де намагався переконати колег із ЄС підтримати цю ініціативу.

Мова йде про заморожені державні активи росії, які зберігаються на рахунках у Європі. Нідерланди хочуть, аби ці кошти пішли на підтримку України.

Ця тема вже викликала гостру суперечку наприкінці 2024 року. Тоді прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер конфліктував із Єврокомісією через побоювання, що Бельгія може бути змушена повернути мільярди, які зберігаються у Брюсселі, якщо росія оскаржить їх через суд.

Проблема залишається і зараз: кілька країн досі висловлюють сумніви. Болгарія, Франція, Італія та Мальта раніше виступали проти пропозиції Єврокомісії використати ці кошти для України. Окремо Європейський центральний банк неодноразово попереджав: якщо заморожені активи конфіскують, інші країни можуть відмовитися зберігати гроші в єврозоні – це вдарить по довірі до євро.