18 травня 2026, 14:07
Світовий бізнес втратив $25 млрд через війну США та Ірану – Reuters
Фото: terramartravel.es
Блокада Ормузької протоки й подорожчання енергоносіїв змусили сотні компаній скорочувати виробництво та підвищувати ціни.

Американо-ізраїльська війна з Іраном, яка триває з кінця лютого, вже коштувала світовим компаніям щонайменше 25 мільярдів доларів. 

Про це йдеться в аналізі Reuters.

Одним із головних наслідків конфлікту стала блокада Іраном Ормузької протоки – ключового маршруту для світових поставок нафти. Через це ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, що більш ніж на 50% вище довоєнного рівня.

Порушення судноплавства спричинило різке зростання витрат на логістику та перебої з постачанням сировини. Під удар потрапили поставки добрив, алюмінію, гелію, поліетилену та інших критично важливих ресурсів.

За даними агенції, щонайменше 279 компаній уже заявили про негативний вплив війни на бізнес. Частина з них підвищує ціни, скорочує виробництво або запроваджує паливні надбавки. Деякі компанії призупинили виплати дивідендів, скоротили витрати чи звернулися по державну допомогу.

Найбільших втрат зазнала авіаційна галузь – збитки аавіакомпаній оцінюють майже у 15 мільярдів доларів через майже дворазове подорожчання авіапального.

Серед великих компаній про фінансові втрати вже повідомили японська Toyota, яка очікує збитків на 4,3 млрд доларів, та американська P&G – її втрати після оподаткування оцінюють у 1 млрд доларів. Про проблеми також заявили McDonald’s, Continental і малайзійський виробник презервативів Karex.

У виданні зазначають, що війна стала ще одним глобальним ударом по бізнесу після пандемії COVID-19, російського вторгнення в Україну та торговельних війн останніх років. Компанії дедалі частіше переглядають прогнози на 2026 рік у бік погіршення через відсутність ознак швидкого завершення конфлікту.

 
