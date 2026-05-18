У кремлі заявили про готовність до контактів.

Прессекретар кремля Дмітрій Пєсков заявив, що європейські лідери, які хочуть діалогу з главою путіним, можуть просто зателефонувати йому напряму.

Про це пише The Moscow Times.

"Ось ці міркування, вони десь у повітрі, але путін для них близький рівно настільки, наскільки близька телефонна трубка", - сказав пєсков.

Водночас у кремлі висловили сподівання, що в Європі переможе прагматичний підхід до відносин із росією. Пєсков також заявив, що російська сторона буде готова до такого діалогу.

Його коментарі пролунали на тлі дискусій у ЄС щодо можливих контактів із москвою та заяв міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, який закликав не вести переговорів із рф, а посилювати санкційний тиск.

Окремо Пєсков розкритикував главу європейської дипломатії Каю Каллас, заявивши, що вона навряд чи може бути посередницею у переговорах між ЄС та росією через свої попередні заяви на адресу кремля.

Раніше Каллас заявила, що готова представляти ЄС на переговорах із росією.