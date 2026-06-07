Гегсет розкритикував Європу через "вторгнення" мігрантів у своїй промові про D-Day

Гегсет заявив про це під час промови у Франції з нагоди річниці висадки союзників у Нормандії.

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував європейські країни за їхні політику у питаннях міграції і те, що вони дозволили "вторгнення" на свої береги.

82 роки тому союзні війська штурмували французькі пляжі у Нормандії, щоб звільнити окуповану нацистами Європу в 1944 році.