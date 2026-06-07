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Гегсет розкритикував Європу через "вторгнення" мігрантів у своїй промові про D-Day

07 червня 2026, 13:13
Гегсет розкритикував Європу через
wikimedia.org
Гегсет заявив про це під час промови у Франції з нагоди річниці висадки союзників у Нормандії.
Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував європейські країни за їхні політику у питаннях міграції і те, що вони дозволили "вторгнення" на свої береги.
 
Про це пише BBC.
 
82 роки тому союзні війська штурмували французькі пляжі у Нормандії, щоб звільнити окуповану нацистами Європу в 1944 році.
 
"На жаль, сьогодні різні європейські пляжі штурмують різні небезпечні ідеології. Пляжі в Іспанії, Італії, Греції та Болгарії. Прибувають човни та люди. Коли європейські столиці щось зроблять щодо цього вторгнення?", – сказав Гегсет. 
 
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає боротьбу з імміграцією як ключову частину свого внутрішньополітичного порядку денного, вимагаючи додаткові мільярди на фінансування правоохоронних органів. Коментарі Гегсета знаменують собою чергову критику європейської міграційної політики з боку високопоставлених членів адміністрації Трампа.
 
У п'ятницю віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив у смерті 18-річного британського студента Генрі Новака, якого минулого року в Саутгемптоні смертельно поранив Вікрум Дігва, “масове вторгнення мігрантів” і заявив, що “єдиною відповіддю” був "праведний гнів".

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

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