Вибори у Вірменії покажуть, чи зможе країна переорієнтуватися на Європу

У Вірменії стартує голосування на парламентських виборах, які опозиція вже назвала референдумом щодо подальшого геополітичного курсу країни.

Про це пише Bloomberg.

Чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян на тлі гострої напруженості у відносинах із росією намагається отримати мандат на масштабне розгортання держави в бік Європейського Союзу та США. Виборчі дільниці в країні працюють із 8:00 до 20:00, а перші попередні результати очікуються ближче до ночі. Загалом право голосу мають майже 2,5 млн громадян. За щонайменше 101 місце в Національних зборах змагаються 18 політичних сил. Для проходження до парламенту окремим партіям необхідно подолати 4% бар'єр, тоді як для коаліційних альянсів планка становить від 8% до 10% залежно від кількості учасників.

Головними суперниками проєвропейської партії Пашиняна "Громадянський договір" є проросійські сили: блок "Сильна Вірменія" мільярдера Самвела Карапетяна та "Вірменський альянс" на чолі з колишнім президентом Робертом Кочаряном. Опозиція активно критикує прем'єра, звинувачуючи його у надмірних поступках Баку після того, як Азербайджан у 2023 році повернув контроль над Нагірним Карабахом.

Попри тиск Москви, яка нещодавно заблокувала імпорт вірменських товарів у відповідь на європейські прагнення Єревана, Пашинян має вагому підтримку Заходу. Брюссель уже збільшив фінансову допомогу Вірменії та послабив торговельні обмеження. Крім того, чинного прем'єра підтримав президент США Дональд Трамп. Зокрема, через вірменську територію планується прокласти стратегічний транспортний коридор "Шлях Трампа", який з’єднає Азербайджан з його ексклавом Нахчивань, що забезпечить США серйозну економічну присутність у регіоні на строк до 99 років.