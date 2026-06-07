Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вибори у Вірменії покажуть, чи зможе країна переорієнтуватися на Європу

07 червня 2026, 11:51
Вибори у Вірменії покажуть, чи зможе країна переорієнтуватися на Європу
Фото: з відкритих джерел
18 партій змагаються за щонайменше 101 місце в Національних зборах.

У Вірменії стартує голосування на парламентських виборах, які опозиція вже назвала референдумом щодо подальшого геополітичного курсу країни.

Про це пише Bloomberg.

Чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян на тлі гострої напруженості у відносинах із росією намагається отримати мандат на масштабне розгортання держави в бік Європейського Союзу та США. Виборчі дільниці в країні працюють із 8:00 до 20:00, а перші попередні результати очікуються ближче до ночі. Загалом право голосу мають майже 2,5 млн громадян. За щонайменше 101 місце в Національних зборах змагаються 18 політичних сил. Для проходження до парламенту окремим партіям необхідно подолати 4% бар'єр, тоді як для коаліційних альянсів планка становить від 8% до 10% залежно від кількості учасників.
 
Головними суперниками проєвропейської партії Пашиняна "Громадянський договір" є проросійські сили: блок "Сильна Вірменія" мільярдера Самвела Карапетяна та "Вірменський альянс" на чолі з колишнім президентом Робертом Кочаряном. Опозиція активно критикує прем'єра, звинувачуючи його у надмірних поступках Баку після того, як Азербайджан у 2023 році повернув контроль над Нагірним Карабахом.
 
Попри тиск Москви, яка нещодавно заблокувала імпорт вірменських товарів у відповідь на європейські прагнення Єревана, Пашинян має вагому підтримку Заходу. Брюссель уже збільшив фінансову допомогу Вірменії та послабив торговельні обмеження. Крім того, чинного прем'єра підтримав президент США Дональд Трамп. Зокрема, через вірменську територію планується прокласти стратегічний транспортний коридор "Шлях Трампа", який з’єднає Азербайджан з його ексклавом Нахчивань, що забезпечить США серйозну економічну присутність у регіоні на строк до 99 років.

 

вибориВірменія

Останні матеріали

Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 червня 2026, 15:55
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Чому Трамп зрадив Україну? Частини 3 і 4 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 05 червня 2026, 11:42
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Політика
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 червня 2026, 08:00
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 червня 2026, 14:32
Політика
"Одна нація" дала тріщину. Чому Анкара й Баку дедалі менше довіряють одне одному – Ельдар Мамедов
Переклад iPress – 04 червня 2026, 12:34
Дим і вразливість росії. Форум путіна про
Політика
Дим і вразливість росії. Форум путіна про "стабільне майбутнє" накрили українські дрони – The Times
Переклад iPress – 04 червня 2026, 08:44
Надійні шини за прийнятними цінами
LifeStyle
Надійні шини за прийнятними цінами
03 червня 2026, 16:16
Чому Трамп обрав
Політика
Чому Трамп обрав "малого Трампа" керувати розвідкою. Білл Пулте прийшов не з досвідом, а з відданістю президенту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 червня 2026, 15:20
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється