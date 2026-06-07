У Косові проходять парламентські вибори, вже треті за півтора року

Результати голосування повинні вирішити формування стабільних інституцій у країні та зближення з ЄС.

У Косово 7 червня відбуваються треті парламентські вибори за останні півтора року. Голосування має розблокувати політичну кризу, яка гальмує формування стабільних інституцій, зближення з Євросоюзом та переговори із Сербією.

Попередні дострокові вибори у грудні принесли перемогу партії чинного прем’єр-міністра Альбіна Курті, яка отримала 51,1% голосів. Водночас уряд не зміг забезпечити ширшу політичну підтримку для формування нового складу керівництва держави, що зрештою знову призвело до дострокових виборів. Косово вже тривалий час перебуває у стані політичної нестабільності. Після виборів у лютому 2025 року уряд Курті неодноразово стикався з труднощами у формуванні парламентської більшості та затвердженні ключових посадових осіб, зокрема спікера парламенту та складу кабінету міністрів.