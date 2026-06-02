Війська рф втратили більше територій, ніж захопили за півроку – ISW

Українські сили значною мірою стримали російський весняно-літній наступ 2026 року.

Російські війська за період з грудня 2025 року по травень 2026 року захопили або проникли на значно меншу площу в Україні, ніж втратили контроль над раніше зайнятими територіями.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що українські війська суттєво стримали російський весняно-літній наступ 2026 року, а в травні рф змогла закріпитися лише на незначних ділянках фронту.

За оцінками аналітиків, з грудня 2025 року по травень 2026 року російські сили взяли під контроль або здійснили проникнення на територію площею близько 40,64 кв. км. Водночас за той самий період вони втратили контроль приблизно над 281,1 кв. км території, якщо враховувати лише повністю контрольовані райони.

Аналітики пояснюють, що частина цих втрат пов’язана з уточненням картографічних даних і перекласифікацією окремих ділянок із зон російського наступу на зони інфільтрації. Це означає, що мова не завжди йде про звільнення цих територій українськими силами, а радше про зміну оцінки контролю.

Вінституті також порівнюють ці показники з попереднім роком: за аналогічний період 2024–2025 років російські війська просунулися на понад 515 кв. км, тоді як у 2025–2026 роках - лише на 40,64 кв. км або здійснили обмежене проникнення.

Таким чином, темпи російського просування знизилися приблизно до 7,9% від рівня попереднього року.

В ISW зазначають, що сповільнення не виглядає суто сезонним фактором. Хоча погодні умови традиційно впливають на активність бойових дій, історично рф посилювала наступальні дії у травні–червні, коли покращується прохідність ґрунтів.

Крім того, у 2026 році такої типової динаміки не спостерігається, що може свідчити про ширші зміни на полі бою, зокрема українські контрнаступальні дії, удари по російських тилах, а також обмеження доступу до деяких комунікаційних та навігаційних систем.