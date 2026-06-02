21-й пакет санкцій ЄС: що може увійти до нових обмежень проти рф

02 червня 2026, 13:01
Ключовими елементами пакети можуть стати обмеження для нафтової торгівлі та тіньового флоту рф.

Європейський Союз готується погодити 21-й пакет санкцій проти росії, який може включати нові обмеження проти суден так званого тіньового флоту рф і нафтових доходів. 

Про це повідомляє Politico, посилаючись на дипломатів і посадовців ЄС.

За даними видання, ЄС планує узгодити новий пакет санкцій до кінця наступного тижня на тлі посилення загроз з боку рф для європейських країн.

Однією з ключових пропозицій є фіксація цінової стелі на російську нафту. Нинішнє обмеження має завершитися цього літа і, у разі відсутності рішення, автоматично підвищиться. Країни-члени ЄС виступають за збереження чинного рівня, щоб обмежити доходи москви на тлі зростання світових цін на нафту, зокрема через напруженість на Близькому Сході.

Водночас, як зазначає видання, у межах нового пакета малоймовірним є запровадження повної заборони на імпорт російської нафти або обмеження морських послуг для російських танкерів.

Окремо розглядається можливість санкцій проти російських енергетичних компаній "Лукойл" та "Роснефть". Також до списку можуть додати нові судна, які входять до тіньового флоту рф.

Серед можливих персональних санкцій - глава російської православної церкви патріарх Кирило, якого раніше пропонували включити до санкційних списків, однак такі ініціативи блокувала Угорщина.

Як зазначає видання, Брюссель наразі посилює політику тиску на москву, а не розглядає посередницькі ініціативи щодо переговорів. Частина дипломатів вважає, що Україна може опинитися у сильнішій позиції після літа, тому ранні спроби запуску переговорних механізмів можуть послабити чинний тиск на кремль.

Раніше стало відомо, що нові санкції ЄС проти росії можуть представити вже наступного тижня.

 

