02 червня 2026, 14:41
В Албанії розслідують проєкт курорту, пов’язаний із компанією Кушнера – Politico
Антикорупційні прокурори Албанії розслідують підстави для реалізації великого туристичного проєкту, пов’язаного з компанією зятя Трамп.

Антикорупційні прокурори Албанії розпочали розслідування щодо масштабного проєкту будівництва розкішного туристичного курорту, який пов’язують із інвестиційною компанією Affinity Partners, очолюваною Джаредом Кушнером – зятем президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву Спеціальної антикорупційної прокуратури Албанії.

За даними слідства, перевіряються рішення щодо зміни статусу земель і охоронюваних територій, ухвалені у 2024 році. Саме вони могли створити юридичні умови для реалізації масштабного інвестиційного проєкту.

Йдеться про плани забудови територій на безлюдному острові Сазані в Адріатичному морі, а також частини природоохоронної зони "Вьоса-Нарта" – екологічно чутливого прибережного регіону, де мешкають фламінго, тюлені та морські черепахи.

За раніше оприлюдненими планами, проєкт передбачає створення великого курортного комплексу приблизно на 10 тисяч готельних номерів.

Джаред Кушнер, який також виконує функції спеціального посланця в адміністрації Трампа, раніше публічно представляв концепцію розвитку цієї території як масштабного туристичного центру.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підтвердив, що уряд веде переговори щодо проєкту, однак наголосив, що остаточна документація ще не подана, а екологічна експертиза не завершена.

Водночас він заперечив, що ініціатива порушує природоохоронний статус територій.

 
