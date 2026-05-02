Посланці Трампа відкладають візит до Києва

Переговори щодо України зайшли в глухий кут.

Посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер досі не відвідали Київ, попри місяці внутрішніх обговорень такого візиту.

Про це пише Kyiv Independent.

Обидва посланці вже неодноразово їздили до москви на зустрічі з путіним, тоді як до України не приїжджали жодного разу. "Вони обіцяли багато разів, але досі жодного разу цього не зробили", – сказав український високопосадовець, обізнаний із ситуацією.

Зеленський не приховував роздратування. "Це неповага – приїжджати до москви і не приїжджати до Києва, це просто неповага", – заявив він.

Чому не їдуть

Офіційна версія частково пов'язана з логістикою: повітряний простір України закритий з 2022 року, і єдиний реальний спосіб дістатися до Києва – залізниця. "У них є своя проблема з тим, що доводиться їхати потягом. Для Віткоффа це складно", – сказав один зі співрозмовників.

Однак глибша причина – відсутність прогресу в переговорах. Без нових пропозицій візит ризикує лише продемонструвати глухий кут. "Поки що немає сенсу", – зазначив один із українських посадовців.

Обидва посланці також глибоко залучені до переговорів між США та Іраном, які домінують у зовнішньополітичному порядку денному Вашингтона. "Увага адміністрації настільки змістилася, що Україна більше не визначає дипломатичний порядок денний", – зазначив один із чиновників.

Останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, росією та США відбувся в середині лютого. Наступна зустріч, запланована на кінець лютого, була скасована незадовго до ударів США та Ізраїлю по Ірану. Відтоді переговори заморожені вже понад два місяці.

У центрі тупика – питання територій. росія наполягає, щоб українські війська вийшли з контрольованих Україною частин Донбасу як передумову для будь-якої угоди. Київ відкидає цю вимогу, вважаючи єдиною реалістичною основою для припинення вогню замороження нинішньої лінії фронту.

"росіяни наполягають, що хочуть увесь Донбас; наша позиція – давайте знайдемо прийнятне рішення. Тому наразі незрозуміло, навіщо їхати так далеко, щоб знову почути те саме", – сказав один з українських посадовців.

Представник Білого дому підтвердив, що можливий візит усе ще обговорюється, але наголосив, що "його поки не заплановано". Попри застій у контактах, Київ продовжує шукати нові формати взаємодії зі США та координує дії через різні канали.