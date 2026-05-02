ЗСУ вдарили по російських об'єктах на окупованих територіях

Також військові підтверджують знищення складу боєприпасів на аеродромі "Кача" в Криму 29 квітня.

Українські військові поцілили в декілька російських військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Серед них склади боєприпасів і радіолокаційні станції.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Йдеться про тактичну групу ракетних комплексів "Іскандер", а також радіолокаційні станції "Маяк" і "Підліт" у Криму. Також військові підтверджують знищення складу боєприпасів на аеродромі "Кача" в Криму 29 квітня.

Крім того, атаковані три пункти управління БпЛА та склад безпілотників на Донеччині, а ще ремонтний підрозділ росіян на Луганщині та склад боєприпасів на Херсонщині.