ЗСУ вдарили по російських об'єктах на окупованих територіях

02 травня 2026, 17:03
ЗСУ вдарили по російських об'єктах на окупованих територіях
Ракетний комплекс "Іскандер". Фото: dt.ua
Також військові підтверджують знищення складу боєприпасів на аеродромі "Кача" в Криму 29 квітня.

Українські військові поцілили в декілька російських військових об’єктів на тимчасово окупованих територіях. Серед них склади боєприпасів і радіолокаційні станції.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Йдеться про тактичну групу ракетних комплексів "Іскандер", а також радіолокаційні станції "Маяк" і "Підліт" у Криму. Також військові підтверджують знищення складу боєприпасів на аеродромі "Кача" в Криму 29 квітня.

Крім того, атаковані три пункти управління БпЛА та склад безпілотників на Донеччині, а ще ремонтний підрозділ росіян на Луганщині та склад боєприпасів на Херсонщині.

