Чехія дозволила Фіцо переліт до москви

Деякі європейські країни вже заборонили літаку Фіцо використовувати їхній повітряний простір для польоту до росії.

МЗС Чехії спростувало повідомлення російської газети "Московський комсомолець" про те, що Прага нібито заборонила прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо використовувати чеський повітряний простір для перельоту до москви.

Про це пише Novinky.

"Словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл на проліт, і його було видано без затримки. Заяви про "заборону" є неправдивими", – заявив речник чеського МЗС Адам Чорго.

Натомість Фіцо справді зіткнувся із закритим небом в інших країнах: Естонія, Латвія, Литва та Польща відмовили словацькому прем'єру у прольоті над своєю територією на шляху до москви.

Фіцо планує відвідати москву до 9 травня, щоб взяти участь у святкуванні Дня перемоги у Другій світовій війні.