Чехія дозволила Фіцо переліт до москви
МЗС Чехії спростувало повідомлення російської газети "Московський комсомолець" про те, що Прага нібито заборонила прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо використовувати чеський повітряний простір для перельоту до москви.
Про це пише Novinky.
"Словацька сторона подала стандартний запит на дозвіл на проліт, і його було видано без затримки. Заяви про "заборону" є неправдивими", – заявив речник чеського МЗС Адам Чорго.
Натомість Фіцо справді зіткнувся із закритим небом в інших країнах: Естонія, Латвія, Литва та Польща відмовили словацькому прем'єру у прольоті над своєю територією на шляху до москви.
Фіцо планує відвідати москву до 9 травня, щоб взяти участь у святкуванні Дня перемоги у Другій світовій війні.