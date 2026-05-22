Швейцарія запровадила нові санкції проти росії та білорусі

Берн приєднався до частини 20-го санкційного пакету ЄС.

Швейцарія розширила санкційний тиск на росію та білорусь, схваливши низку обмежень у рамках 20-го санкційного пакету Євросоюзу.

Відповідне рішення оприлюднив уряд країни.

Під нові санкції підпали 115 фізичних та юридичних осіб. Їм загрожує заморожування активів, заборона на отримання коштів, в'їзд до Швейцарії та транзит через її територію. Серед них – представники російського військово-промислового комплексу й енергетичного сектору, а також особи, причетні до депортації українських дітей та їх ідеологічної обробки.

Берн також підтримав заходи ЄС щодо протидії російському тіньовому флоту, додавши до санкційного списку 46 суден. Крім того, заборонено фінансові транзакції з двома російськими портами та одним портом у третій країні, які використовуються для транспортування нафтопродуктів з росії.

У фінансовому секторі обмеження запроваджено щодо 20 російських банків і 7 фінансових посередників в інших країнах.

Водночас Швейцарія не поспішає повністю дублювати санкційний пакет ЄС. Берн наразі утримався від введення обмежень проти семи компаній із третіх країн, які фігурують у відповідному рішенні Євросоюзу.