Варшава продовжила закритий режим на кордоні з білоруссю

Обмеження на подання заяв про притулок залишаться ще щонайменше на 60 днів.

Польща з 21 травня продовжила ще на 60 днів тимчасове призупинення права на подання заяв про міжнародний захист на кордоні з білоруссю.

Про це інформує уряд Польщі, посилаючись на МВС.

У відомстві зазначили, що це вже сьоме продовження режиму, який діє з березня 2025 року. Рішення ухвалене урядом і підтримане Сеймом.

У польському МВС заявляють, що обмеження є ефективним інструментом стримування міграційного тиску, оскількивідлякує мігрантів від маршруту через Польщ і зменшує кількість спроб незаконного перетину кордону.

За офіційними даними, протягом останнього року фіксується зниження таких спроб, а у першому кварталі 2026 року не було зареєстровано жодного успішного перетину.

У Варшаві наголошують, що рішення є частиною ширшої політики з протидії нелегальній міграції та посилення безпеки кордону, яка також включає фізичне укріплення інфраструктури та посилення можливостей прикордонної служби.

У квітні Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою.