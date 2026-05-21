Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Варшава продовжила закритий режим на кордоні з білоруссю

21 травня 2026, 19:26
Варшава продовжила закритий режим на кордоні з білоруссю
Фото: з вільного доступу
Обмеження на подання заяв про притулок залишаться ще щонайменше на 60 днів.

Польща з 21 травня продовжила ще на 60 днів тимчасове призупинення права на подання заяв про міжнародний захист на кордоні з білоруссю.

Про це інформує уряд Польщі, посилаючись на МВС.

У відомстві зазначили, що це вже сьоме продовження режиму, який діє з березня 2025 року. Рішення ухвалене урядом і підтримане Сеймом.

У польському МВС заявляють, що обмеження є ефективним інструментом стримування міграційного тиску, оскількивідлякує мігрантів від маршруту через Польщ і зменшує кількість спроб незаконного перетину кордону.

За офіційними даними, протягом останнього року фіксується зниження таких спроб, а у першому кварталі 2026 року не було зареєстровано жодного успішного перетину. 

У Варшаві наголошують, що рішення є частиною ширшої політики з протидії нелегальній міграції та посилення безпеки кордону, яка також включає фізичне укріплення інфраструктури та посилення можливостей прикордонної служби.

У квітні Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою

 
ПольщакордонБілорусь

Останні матеріали

Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Політика
Кремль тисне на Мерца відкрито й приховано. росія хоче посилити проросійських ультраправих – Politico
Переклад iPress – 21 травня 2026, 15:34
США не можуть відвернутися від Європи.
Політика
США не можуть відвернутися від Європи. "Поворот до Азії" не замінить атлантичної стратегії – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 21 травня 2026, 11:16
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Технології
США готуються до великої ракетної гонки. Пентагон робить ставку на дешеві ракети масового виробництва – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 21 травня 2026, 08:40
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Політика
Олланд хоче повернутися в Єлисейський палац. Розбрат серед соціалістів може дати йому неочікуваний шанс – Politico
Переклад iPress – 20 травня 2026, 16:45
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Політика
Пограбування Америки. Корупція MAGA дійшла до точки неповернення – Пол Круґман
Переклад iPress – 20 травня 2026, 14:17
Політика
"Спільна свідомість" путіна і Сі стала викликом для демократій. США потрібні союзники, а не самотня гра – Крістофер Вокер
Переклад iPress – 20 травня 2026, 12:11
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Політика
Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 19 травня 2026, 13:57
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Політика
Європі треба вчитися у Туреччини та України. Її нинішня оборона не відповідає викликам – Тімоті Еш
Переклад iPress – 19 травня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється