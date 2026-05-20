Рютте попередив росію про "руйнівні наслідки" у разі застосування ядерної зброї

Коментар генерального секретаря НАТО пролунав на тлі масштабних ядерних навчань у росії і білорусі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росія зіткнеться з "руйнівними наслідками" у разі використання ядерної зброї.

Про це він сказав, коментуючи масштабні ядерні навчання росії та білорусі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рютте утримався від безпосередніх коментарів щодо самих навчань, зазначивши лише, що союзники "стежать за тим, що відбувається".

Нагадаємо, 19–21 травня росія проводить масштабні навчання ядерних сил "в умовах загрози агресії". До них залучені понад 64 тисячі військовослужбовців, понад 7800 одиниць озброєння і техніки, зокрема понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів, вісім з яких — ракетні. Також передбачено навчання із взаємодії з ядерною зброєю, розміщеною в білорусі.