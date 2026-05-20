США повідомлять НАТО про скорочення сил для захисту Європи – Reuters
Адміністрація Трампа цього тижня планує офіційно повідомити союзників по НАТО про скорочення військових можливостей США, які можуть бути залучені для захисту Європи у разі великої кризи.
Про це повідомляють три джерела Reuters.
Йдеться про так звану Модель сил НАТО – систему, в рамках якої країни Альянсу визначають сили для можливого залучення у разі війни або нападу на одного з членів. Пентагон вирішив суттєво скоротити свій внесок у цю систему. Оголошення планується зробити під час зустрічі представників оборонної політики в Брюсселі у п'ятницю, 22 травня.
Адміністрація Трампа продовжує наполягати, що саме європейські країни повинні відігравати головну роль у захисті континенту. Керівник політики Пентагону Елбридж Колбі при цьому запевнив, що США збережуть ядерний щит для союзників, навіть якщо Європа візьме на себе провідну роль у звичайних силах.
Рішення може посилити і без того серйозне напруження всередині НАТО. Частина європейських країн уже побоюється поступового відходу США від Альянсу. Водночас один із високопоставлених дипломатів НАТО заявив, що все ще переконаний у готовності Вашингтона підтримати Європу у разі реальної загрози.
Нагадаємо, нещодавно Трамп доручив Пентагону вивести близько п'яти тисяч військових із Німеччини на тлі публічного конфлікту з канцлером Фрідріхом Мерцом.