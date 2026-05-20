США повідомлять НАТО про скорочення сил для захисту Європи – Reuters

Адміністрація Трампа готується до радикального перегляду оборонних зобов’язань перед Європою.

Адміністрація Трампа цього тижня планує офіційно повідомити союзників по НАТО про скорочення військових можливостей США, які можуть бути залучені для захисту Європи у разі великої кризи.

Про це повідомляють три джерела Reuters.

Йдеться про так звану Модель сил НАТО – систему, в рамках якої країни Альянсу визначають сили для можливого залучення у разі війни або нападу на одного з членів. Пентагон вирішив суттєво скоротити свій внесок у цю систему. Оголошення планується зробити під час зустрічі представників оборонної політики в Брюсселі у п'ятницю, 22 травня.

Адміністрація Трампа продовжує наполягати, що саме європейські країни повинні відігравати головну роль у захисті континенту. Керівник політики Пентагону Елбридж Колбі при цьому запевнив, що США збережуть ядерний щит для союзників, навіть якщо Європа візьме на себе провідну роль у звичайних силах.

Рішення може посилити і без того серйозне напруження всередині НАТО. Частина європейських країн уже побоюється поступового відходу США від Альянсу. Водночас один із високопоставлених дипломатів НАТО заявив, що все ще переконаний у готовності Вашингтона підтримати Європу у разі реальної загрози.

Нагадаємо, нещодавно Трамп доручив Пентагону вивести близько п'яти тисяч військових із Німеччини на тлі публічного конфлікту з канцлером Фрідріхом Мерцом.