США виводять 5 000 військових з Німеччини

02 травня 2026, 10:40
Фото: Reuters / David Mdzinarishvili
Пентагон оголосив про виведення 5 000 військовослужбовців із Німеччини та їх передислокацію до США та на інші позиції за кордоном.

Про це повідомляє The New York Times.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що виведення буде завершено протягом наступних шести-дванадцяти місяців. "Це рішення ухвалено після ретельного аналізу розстановки сил міністерства в Європі та з урахуванням вимог театру військових дій і умов на місцях", –  сказав він.

Покарання за позицію щодо Ірану

Оголошуючи рішення, високопосадовець Пентагону прямо заявив, що нездатність Німеччини долучитися до військових зусиль проти Ірану розчарувала США, а риторика Берліна була "недоречною та некорисною". Непублічно представники оборонного відомства дали зрозуміти, що хочуть, щоб цей крок сприймався саме як покарання – нещодавні коментарі Берліна щодо війни в Ірані роздратували Трампа.

Це різкий контраст із позицією Пентагону ще кілька тижнів тому, коли його представники хвалили Німеччину за збільшення військових витрат та підтримку України.

Окрім виведення військ, Міністерство оборони також скасовує розроблений за адміністрації Байдена план щодо розміщення в Європі артилерійського підрозділу, оснащеного ракетами. Ці кроки повернуть чисельність американських військ у Європі до рівня 2022 року –до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Німеччина залишається ключовою базою

Попри скорочення, у Німеччині все одно залишиться понад 30 000 американських військових – друга за чисельністю американська військова присутність у світі після Японії.

Важливість німецьких баз була наочно продемонстрована під час війни з Іраном: багато американських військових, евакуйованих з баз на Близькому Сході, були переведені до Німеччини, а поранені – доставлені до Регіонального медичного центру Ландштуль поблизу авіабази Рамштайн. Там само розташовані штаб-квартири Африканського та Європейського командувань Збройних сил США.

Представники Міністерства оборони запевнили, що скорочення не торкнеться Ландштуля та інших медичних закладів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп різко відреагував на слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який нібито припустив можливість володіння Іраном ядерною зброєю.

СШАНімеччинаДональд Трампвійськові

