Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg

Bloomberg опублікувало ґрунтовне дослідження роботи російської машини дезінформації та пропаганди. російська операція впливу Storm-1516, за якою стоїть військова розвідка ГРУ, перетворилася на промисловий конвеєр дезінформації: за два роки вона запустила понад 190 сфабрикованих історій, які набрали сотні мільйонів переглядів у соцмережах. Понад 40% цих наративів спрямовані на підрив підтримки України, ще третина – на втручання у вибори в інших країнах від Молдови до Німеччини.

Storm-1516 використовує сфабриковані відео, фальшиві сайти та анонімних інфлюенсерів, щоб поширювати фейк про фальсифікації на виборах, корупцію та сексуальне насильство, пише агентство Bloomberg.

Як зазначає видання, двохвилинне відео, поширене 6 березня в соцмережі X, нібито містило докази зв'язку президента України Володимира Зеленського з покійним засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном. Лише один пост зібрав 2,9 мільйона переглядів.

Ролик, змонтований зі стокових зображень і реальних новинних кадрів, містив електронні листи, нібито надіслані Епштейну власником кастингового агентства, послугами якого, за твердженням авторів відео, користувався Зеленський, коли був популярним коміком. "У нас є нова кандидатка, – йшлося в одному з листів. – Дуже перспективна, 13 років, акторський досвід, 173 см. Гарна фігура, довге волосся".

Але цей електронний лист – фальшивка. Він датований "вівторком, 3 січня 2010 року", а це була неділя. У файлах Епштейна, оприлюднених Міністерством юстиції США, немає жодного листа від нібито відправника Єгора Скаліги або від аґенції Centrocast. На той час аґенція йому не належала. Він разом із партнерами купив її лише у 2022 році й перейменував на Fire Point – компанію, що тепер виробляє ракети та дрони. Представник Скаліги заявив, що той не контактував з Епштейном.

Відео запостив акаунт у X під назвою Johnny Midnight (@its_The_Dr), який має 633 тисячі підписників. Це одна з понад 190 сфабрикованих історій з серпня 2023 року, які Bloomberg News ідентифікувало як частину російської операції впливу, відомої західним розвідкам і дослідникам як Storm-1516. Разом вони зібрали сотні мільйонів переглядів у соцмережах.

Акаунт Johnny Midnight – один із найактивніших поширювачів цих історій (майже 60 публікацій). За даними профілю, він базується у США, зареєстрований у 2020 році й від лютого 2024-го має блакитну позначку – платний статус, що підвищує видимість дописів в алгоритмі X. Справжню особу власника не встановлено. Через кілька днів після запиту Bloomberg у березні платформа заблокувала акаунт, але вже за тиждень його поновила. X не відповів на запитання.

Серце російської гібридної війни

Bloomberg зауважує, що кампанія дезінформації заполонила соцмережі історіями про нібито зловживання політиків, орієнтованих на Європу та США. Вона є одним із центральних елементів російської гібридної стратегії – поряд із диверсіями, замовними вбивствами та прихованими атаками на інфраструктуру, причому всі ці дії розраховані на можливість заперечувати причетність до них.

Але, наголошує Bloomberg, "відбитки пальців" Storm-1516 досвідченному оку розпізнати неважко. У відео фігурують підроблені документи, постановні свідчення та маніпуляції зі звуком чи зображенням за допомогою ШІ. Цілі різняться, але теми незмінні: фальсифікації виборів, сексуальне насильство з боку чиновників, розкішне життя Зеленського. Storm-1516 закидає свої історії через сайти, що видають себе за ЗМІ, та мережу інфлюенсерів, частина яких ретвітить дописи ботів. Алгоритми соцмереж розширюють аудиторію. Мета – не змінити переконання, а посіяти сумнів і розпалити суперечки.

Дані за період з 1 серпня 2023 року по 31 березня 2026 року

Bloomberg ідентифікував наративи Storm-1516 за допомогою Media Forensics Hub Університету Клемсона і публічного опису характерних ознак від Microsoft Threat Analysis Center. Понад 40% наративів спрямовані на підрив підтримки України, а третина стосується виборів в інших країнах.

Професор Клемсонського університету в Південній Кароліні та співдиректор Media Forensics Hub Деррен Лінвілл першим виявив російську кампанію наприкінці 2023 року. У квітні 2024-го Microsoft, що відстежує кіберзагрози, дала операції назву Storm-1516, попередивши, що американська аудиторія репостить дезінформацію про Україну, ймовірно, не знаючи, що вона з росії. Згодом компанія перейменувала групу на Neva Flood і кваліфікувала її як російського державного актора.

"Я не маю жодних сумнівів, що Storm-1516 – найуспішніша частина прихованого російського апарату дезінформації", – вважає Лінвілл.

Ера дезінформації

Як нагадує Bloomberg, москва має давню історію використання дезінформації як зброї. У 1980-х КДБ запустив теорію змови про те, що ВІЛ створили в американській лабораторії. Згодом росія намагалася вплинути на референдум про Brexit і президентські вибори в США 2016 року.

Відтоді, зауважує видання, можливості поширювати фабрикації зросли. Соцмережі демонтують запобіжники модерації контенту. Високопоставлені фігури, зокрема Дональд Трамп та Ілон Маск, діляться маніпулятивними зображеннями чи репостять неперевірені твердження. А уряд США ліквідував установи, що викривали діяльність прихованих державних акторів. Завдяки ШІ, який пришвидшив і здешевив виробництво такого контенту, Storm-1516 перетворилася на справжній конвеєр у золоту добу дезінформації.

Хоча ці історії поширюються у TikTok, Telegram, Facebook та Instagram, особливо родючим ґрунтом виявився X. Відколи Маск купив платформу у 2022 році, він згорнув багато заходів безпеки, зокрема політики проти дезінформації. Тепер платформа значною мірою покладається на користувацькі "community notes". Але більшість таких приміток ніколи не публікують. Менше ніж 20% фейкових наративів, ідентифікованих Bloomberg, мають таку примітку.

Європейська реакція

Європейська комісія у 2023 році відкрила розслідування щодо можливих порушень Закону про цифрові послуги. У грудні Брюссель оштрафував компанію на 120 мільйонів євро (141 мільйон доларів), заявивши, що вона ввела користувачів в оману, неправдиво натякаючи, що акаунти з блакитною позначкою верифіковані. Це викликало обурення у Вашингтоні: віцепрезидент Джей Ді Венс написав у X, що ЄС "має підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії".

За лаштунками операції

Bloomberg наголошує, що глобальною інформаційною війною росії керує Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації президента. Колись наймолодший прем'єр росії, тепер 63-річний Кирієнко проводить регулярні наради для складання медіапланів.

Західні чиновники кажуть, що за Storm-1516 стоїть російська воєнна розвідка ГРУ. Її підрозділ 29155 під керівництвом Олега Кушніра фінансував сервери та інструменти ШІ для генерування фабрикацій, згідно з українською розвідувальною оцінкою, яку бачив Bloomberg. У ній сказано, що офіцер ГРУ Юрій Хорошенький координує і Storm-1516, і хакерське угруповання UAC-0056 (Ember Bear).

Після повномасштабного вторгнення в Україну росія наростила фінансування державних ЗМІ та онлайн-пропаганди. На цей рік уряд планує витратити близько 1,8 мільярда доларів.

Кількість виявлених Bloomberg наративів Storm-1516 у першому кварталі 2026 року більш ніж подвоїлася порівняно з тим самим періодом попереднього року. Близько десятка зосереджувалися на Угорщині, прагнучи підірвати позиції лідера опозиції Петера Мадяра, який випереджав протеже кремля Віктора Орбана. Понад 25 історій стосувалися Вірменії, де у червні відбудуться вибори. Більшість стосувалися молдовських виборів вересня 2025-го: посилання на клонований сайт ok.magazine.us містили фейк, нібито президентка Мая Санду витратила 400 тисяч доларів на купівлю сперми Елтона Джона, Рікі Мартіна та Ніла Патріка Гарріса.

Як починалося полювання на Зеленського

Як зазначає Bloomberg, перші відео Storm-1516 намагалися підірвати підтримку України та Зеленського. У жовтні 2023 року Лінвілл помітив історію про дружину президента Олену Зеленську на сайті DC Weekly. Жінка, що видавала себе за колишню працівницю Cartier, демонструвала чек на 1,1 мільйона доларів за прикраси, нібито придбані Зеленською в Нью-Йорку під час візиту подружжя до ООН. Але в день нібито продажу Зеленські були в Канаді.

"Фейкові наративи – це просто ще одна зброя російської агресії, – заявила Зеленська в коментарі Bloomberg. – Хто може притягнути до відповідальності анонімну особу? Світ дуже недооцінює таку зброю".

Лінвілл з'ясував, що DC Weekly – один з кількох псевдоновинних сайтів Джона Марка Дугана, колишнього помічника шерифа з Палм-Біч, який утік до москви у 2016 році після обвинувачень у вимаганні. ЄС наклав на нього санкції в грудні. Жінка з відео про Cartier виявилася студенткою з Санкт-Петербурга.

Лінвілл називає це "відмиванням наративів" – сфабриковані історії проганяють через кілька акаунтів, щоб приховати їхнє походження, перш ніж вони потраплять у мейнстрим, подібно до того, як гроші відмивають через офшори.

З того часу історії про Зеленського з'являються щомісяця: він нібито купив землю у Вайомінгу; має російський паспорт і квартиру в москві; його дружина витратила мільйони на Bugatti у Франції; а матері він купив квартиру за 3,2 мільйона доларів у дубайській Burj Khalifa. Фактчекери спростували всі ці твердження. Деякі з цих історій повторювали й американські посадовці: Венс, тоді сенатор, посилався на фейк про яхти за 75 мільйонів доларів, пояснюючи свою опозицію до допомоги Україні.

Втручання у вибори

Bloomberg нагадує, що перед виборами в США 2024 року Мінюст оприлюднив 277-сторінкову заяву ФБР, у якій розкрили меморандуми та плани глобальної кампанії дезінформації Doppelganger. Документи показали зусилля знизити рейтинг Байдена і підірвати підтримку України. У жовтні 2024-го пост з відео, посиленим ШІ, де нібито демократ Тім Волц багато років тому скоїв сексуальне насильство над студентом, набрав майже 5 мільйонів переглядів за добу.

Боротьба із закордонною дезінформацією стала політично токсичною після того, як Трамп відкинув висновки розвідки про російське втручання у 2016 році як "містифікацію". Після його переобрання Global Engagement Center Держдепартаменту припинив роботу. У лютому генпрокурорка Пем Бонді розпустила Foreign Influence Task Force ФБР. Управління кібербезпеки CISA відсторонило співробітників, які займалися закордонною дезінформацією.

Bloomberg стверджує, що після повернення Трампа у Білий дім росіяни зосередилися на Європі. Ключовим полем битви стали німецькі вибори в лютому 2025-го. За кілька днів до голосування в X поширилося відео, де жіночі руки нібито виймають із жовтої скриньки бюлетені за партію AfD і подрібнюють їх у шредері. Відео поширив Чей Боуз, ірландець, що живе в москві й працює кореспондентом RT. Воно зібрало пів мільйона переглядів. Німецька влада швидко спростувала фейк – у справжніх бюлетенях інші колір і шрифт. Приблизно в той самий час з’явилося ще одне відео, в якому нібито показано виборчі бюлетені, де не було зазначено ультраправої партії AfD. Голос за кадром вигукнув: "Це фальсифікація!". Це відео набрало мільйони переглядів.

AfD набрала майже 21%, удвічі більше, ніж чотири роки тому. Хоча зростання популярності партії не можна списати на жодну окрему публікацію, успіх збігся з цілями кремля: за злитими документами, у 2023 році російські оператори ставили мету підняти рейтинг AfD до 20%.

Storm-1516 цілилася і в інших європейських прихильників України. У Франції поширювалися щонайменше 14 наративів, зокрема історія про те, що Макрон витрачає 148 мільйонів євро на розкішний підземний бункер на випадок Третьої світової. До неї долучили підроблений документ про переказ із Єлисейського палацу швейцарській компанії Oppidum Bunkers GmbH, яка збанкрутувала за кілька місяців до нібито трансакції.

Інфлюенсери з блакитними позначками

Багато інфлюенсерів Storm-1516 використовують псевдоніми з блакитними позначками. Один акаунт, @MyLordBebo з 799 тисячами підписників (на аватарці – чорний шнауцер у мундирі наполеонівської доби), наступного дня після виборів у США 2024 року поширив відео, де українські солдати нібито спалили опудало Трампа. Відео було спростоване (голоси мали російські акценти), але пост зібрав 344 тисячі переглядів. Колишній конгресмен Деррік Еванс репостнув його, і репост набрав 4,2 мільйона переглядів. Сенатор-республіканець Майк Лі поширив пост Еванса, додавши: "Жодного цента більше для України".

Ширша мета російської кампанії дезінформації — підірвати підтримку України та розколоти Захід, підриваючи довіру до демократичних інституцій. Із наближенням проміжних виборів у США ця стратегія, зауважує Bloomberg, ймовірно, посилиться.

"На багатьох виборах не потрібні великі цифри – потрібне таргетування, і саме це роблять росіяни", – каже дослідниця Колумбійського університету Енн Нельсон. Вона нагадує, що склад Палати представників 2024 року визначили 7 309 голосів у трьох округах. "Демонтаж урядових агенцій, що відстежують дезінформацію, рівносильний запрошенню: Заходьте".

Джерело: Bloomberg