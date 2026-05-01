Вперше у Польщі знайшли метеокулі з білорусі

Вони пролетіли сотні кілометрів.

Метеокулі з прив’язаними пакунками контрабандних цигарок із білорусі вперше виявили в Малопольському воєводстві Польщі – далеко за межами прикордонної зони.

Про це повідомляє портал RMF24 .

Три метеокулі приземлилися в селі Івкова поблизу Бжесько, неподалік Кракова. Про знахідку поліцію повідомив місцевий мешканець, біля подвір’я якого кулі втратили висоту та застрягли в чагарниках.

Усередині пакунків виявили значну кількість блоків цигарок білоруського походження.

Це перший зафіксований випадок, коли такі контрабандні метеокулі долетіли настільки глибоко в територію Польщі – понад 270 км від кордону з білоруссю.

Наразі правоохоронці встановлюють маршрут запуску та походження вантажу.

Крім того, за даними Служби охорони державного кордону Литви, у 2025 році було перехоплено 635 вантажів сигарет, переправлених з білорусі до Литви за допомогою повітряних куль. У 2024 році таких вантажів було 226, у 2023 році – кілька, а у 2022 році не зафіксовано жодного.