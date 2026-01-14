Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Литва скликає комісію нацбезпеки через кулі з білорусі

14 січня 2026, 11:11
Литва скликає комісію нацбезпеки через кулі з білорусі
Фото: news.mail.ru
Йдеться про контрабандні метеокулі та безпеку морської інфраструктури.

Комісія з національної безпеки Литви у середу проведе засідання через ситуацію з метеокулями, які запускають з території білорусі, а також для обговорення безпеки морської та транспортної інфраструктури.

Про це повідомив радник прем’єр-міністерки Литви Ігнас Альгірдас Добровольскас.

За його словами, питання запуску повітряних куль з контрабандою з території білорусі залишатиметься на порядку денному доти, доки ситуацію не вдасться повністю врегулювати.
 
"На засіданні Комісії з національної безпеки знову буде обговорюватися ситуація з білоруссю – те, що стосується куль з контрабандою: де ми просунулися, що ще потрібно, що вже реалізовано" – заявив Добровольскас.
 
Він також зазначив, що члени комісії планують обговорити проблему вантажівок, які досі перебувають на території білорусі. Крім того, на засіданні порушать питання недавніх інцидентів у Балтійському морі, під час яких були пошкоджені підводні кабелі зв’язку, а також загальну безпеку транспортної інфраструктури.
 
За даними Служби охорони державного кордону Литви, у 2025 році було перехоплено 635 вантажів сигарет, переправлених з білорусі до Литви за допомогою повітряних куль. У 2024 році таких вантажів було 226, у 2023 році – кілька, а у 2022 році не зафіксовано жодного.
 
Також зазначається, що запущені з білорусі кулі минулого року призвели до порушення роботи понад 300 авіарейсів, вплинули на 47 тисяч пасажирів і змусили аеропорти закриватися загалом майже на 60 годин.
Литвавійна в Україніросія окупанти

