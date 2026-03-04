Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Іспанїі після погроз Трампа розірвати торговельні відносини заявили, що не будуть "васалами" США

04 березня 2026, 21:07
У Іспанїі після погроз Трампа розірвати торговельні відносини заявили, що не будуть
Фото: з вільного доступу
"Позицію іспанського уряду можна підсумувати такими словами: ні – війні", – сказав іспанський прем'єр.
Віцепрем'єрка Іспанії Марія Хесус Монтеро на тлі розбіжностей США через ситуацію на Близькому Сході в середу заявила, що Мадрид не терпітиме погроз з боку Вашингтона.
 
Про це повідомляють європейські ЗМІ, зокрема CNN.
 
"Ми не будемо нічиїм васалом. Ми не будемо терпіти жодних погроз, і ми обстоюватимемо наші цінності", - наводять ЗМІ слова Монтеро.
 
Її слова пролунали після того, як напередодні президент США пригрозив розірвати торговельні відносини з Іспанією.
 
Тим часом президент Франції Емманюель Макрон у середу підтримав прем'єра Іспанії Педро Санчеса. В Єлисейському палаці повідомили, що французький лідер "поговорив із прем'єром Іспанії, щоб висловити йому європейську солідарність з боку Франції у зв'язку з нещодавніми погрозами економічного тиску щодо Іспанії".
 
У понеділок іспанський уряд заявив, що не дозволяє використовувати свої військові бази американським силам для ударів по Ірану. У вівторок Трамп розкритикував Мадрид, назвавши його дії "жахливими". Він також вказав, що в такому випадку США розірвуть торговельні відносини з Іспанією.
 
"Ми припинимо всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати справу з Іспанією", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.
війна в Україніросія окупантиІспанія

Останні матеріали

Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Політика
путін – єдиний безсумнівний переможець війни США з Іраном. Tomahawk і Patriot для України стають менш імовірними – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 04 березня 2026, 08:24
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється