У Іспанїі після погроз Трампа розірвати торговельні відносини заявили, що не будуть "васалами" США

"Позицію іспанського уряду можна підсумувати такими словами: ні – війні", – сказав іспанський прем'єр.

Віцепрем'єрка Іспанії Марія Хесус Монтеро на тлі розбіжностей США через ситуацію на Близькому Сході в середу заявила, що Мадрид не терпітиме погроз з боку Вашингтона.

Про це повідомляють європейські ЗМІ, зокрема CNN

"Ми не будемо нічиїм васалом. Ми не будемо терпіти жодних погроз, і ми обстоюватимемо наші цінності", - наводять ЗМІ слова Монтеро.

Її слова пролунали після того, як напередодні президент США пригрозив розірвати торговельні відносини з Іспанією.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон у середу підтримав прем'єра Іспанії Педро Санчеса. В Єлисейському палаці повідомили, що французький лідер "поговорив із прем'єром Іспанії, щоб висловити йому європейську солідарність з боку Франції у зв'язку з нещодавніми погрозами економічного тиску щодо Іспанії".

У понеділок іспанський уряд заявив, що не дозволяє використовувати свої військові бази американським силам для ударів по Ірану. У вівторок Трамп розкритикував Мадрид, назвавши його дії "жахливими". Він також вказав, що в такому випадку США розірвуть торговельні відносини з Іспанією.

"Ми припинимо всю торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати справу з Іспанією", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.