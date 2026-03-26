Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія дозволила зупиняти російські нафтові танкери

26 березня 2026, 09:14
Фото: з вільного доступу
Військовим дали нові повноваження.

Збройні сили Великої Британії отримали повноваження зупиняти та оглядати російські нафтові танкери у своїх водах.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на уряд країни, який назвав цей крок посиленням боротьби проти так званого тіньового флоту москви.

Йдеться про судна, які використовуються росією для обходу західних санкцій. Вони часто є застарілими, ходять під фальшивими прапорами або мають непрозору структуру власності.

Раніше Королівський флот уже брав участь у подібних операціях разом із союзниками. Зокрема, нещодавно британські військові допомогли відстежити підсанкційний російський танкер у Середземному морі, який згодом затримали французькі військово-морські сили.

Рішення уряду прем’єр-міністра Кіра Стармера дозволяє британським військовим і правоохоронцям діяти жорсткіше щодо таких суден. Нові правила поширюються на танкери, які перебувають під санкціями саме Великої Британії. Загалом під обмеження ЄС, США та Британії вже потрапили понад 600 суден.

"путін намагається використати ситуацію на Близькому Сході для зростання доходів від нафти. Ми жорсткіше беремося за його тіньовий флот, позбавляючи військову машину фінансування", — заявив Стармер.

Очікується, що тема протидії російському флоту стане однією з ключових на саміті Об’єднаних експедиційних сил у Гельсінкі. Альянс, до якого входять 10 країн НАТО, зосереджується на питаннях морської безпеки. Зокрема, Фінляндія, Швеція та Естонія вже проводили операції проти таких суден у Балтійському морі.

Водночас москва попереджає про ризик ескалації. російські чиновники заявляють, що можуть залучити військово-морський флот для захисту своїх танкерів. Колишній глава ФСБ Ніколай Патрушев назвав подібні дії Заходу "піратством".

Британський уряд також розглядає можливість конфіскації нафти з таких суден і спрямування отриманих коштів на підтримку України. Перед ухваленням рішень про затримання танкерів їх аналізуватимуть військові, правоохоронці та енергетичні експерти.

У разі порушення санкцій можливе відкриття кримінальних справ проти власників суден, операторів і членів екіпажу.

БританіяКір Стармертіньовий фолот рф

Більше публікацій

© 2026 iPress

© 2026 iPress

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється