Для Трампа щодня готують двохвилинні відео про удари США по Ірану – ЗМІ

Щодня від початку війни з Іраном американські військові посадовці створюють двохвилинне відео для президента Дональда Трампа. В ньому показаний монтаж з найбільших і найуспішніших ударів по іранських цілях за попередні дві доби.

Про це пише NBC News з посиланням на трьох нинішніх та одного колишнього чиновника США.

За словами чиновників, відеоролик — це не єдиний брифінг, який Трамп отримує про війну. Він також отримує актуальну інформацію через розмови з провідними військовими та розвідувальними радниками, іноземними лідерами та новини в медіа.

Але три джерела сказали, що відеобрифінг підживлює занепокоєння деяких союзників Трампа, що він може не отримувати (або не сприймати) повну картини війни. Вони заявили, що ці відео також викликають у Трампа все більше розчарування висвітленням війни в новинах. Він вказує на успіх, який йому показують на відео, і запитує, чому його адміністрація не може краще впливати на публічний наратив та чому медіа не наголошують на тому, що бачить він.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт відкинула припущення, що Трамп не отримує інформації про весь спектр подій у війні, як успіхи, так і невдачі. Головний речник Міністерства оборони Шон Парнелл заявив, що операція «Епічна лють» мала приголомшливий успіх, а американські війська виконали кожне поставлене завдання.

Одне з джерел сказало, що хоча обговорення делікатних військових операцій обмежене меншою групою, Трамп продовжує запитувати широку думку та закликає кожного учасника висловлюватися відверто. Чиновник додав, що Трамп часто відповідає на дзвінки від широкого кола зовнішніх радників, регулярно вислуховуючи їхні почуття та цікавлячись їхньою точкою зору щодо громадської думки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни з Іраном і розраховує завершити конфлікт упродовж кількох тижнів.