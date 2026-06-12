56% українців вважають, що США тиснуть на Україну для поступок рф – опитування

КМІС із 2022 року досліджує, як змінюється політика європейських країн і США щодо України.

Більш як половина українців – 56% – вважає, що Сполучені Штати втомлюються від України й хочуть тиснути, щоб Київ пішов на поступки в переговорах із росією.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

КМІС із 2022 року досліджує, як змінюється політика європейських країн і США щодо України на тлі того, як росія намагається нав’язати українцям думку, що "Захід втомився від України". Після приходу президента США Дональда Трампа до влади у 2025 році Інститут почав розділяти запитання на дві частини – окремо про думку щодо Європи та США.

Українцям запропонувала два твердження й попросили обрати, з яким вони погоджуються більше: