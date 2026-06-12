56% українців вважають, що США тиснуть на Україну для поступок рф – опитування
12 червня 2026, 17:05
Фото: UNSPLASH
КМІС із 2022 року досліджує, як змінюється політика європейських країн і США щодо України.
Більш як половина українців – 56% – вважає, що Сполучені Штати втомлюються від України й хочуть тиснути, щоб Київ пішов на поступки в переговорах із росією.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
КМІС із 2022 року досліджує, як змінюється політика європейських країн і США щодо України на тлі того, як росія намагається нав’язати українцям думку, що "Захід втомився від України". Після приходу президента США Дональда Трампа до влади у 2025 році Інститут почав розділяти запитання на дві частини – окремо про думку щодо Європи та США.
Українцям запропонувала два твердження й попросили обрати, з яким вони погоджуються більше:
- "Європа втомлюється від України і її підтримка слабне. Європа хоче натиснути, щоб Україна пішла на поступки росії";
- "Європа продовжує в міру можливостей серйозно допомагати Україні. Європа хоче, щоб війна завершилася на прийнятних для України умовах".
У результаті 64% опитаних українців вважають, що Європа продовжує допомагати Україні й хоче завершення війни на справедливих умовах, а 25% – що європейські країни втомилися від війни й тиснуть на Україну. Якщо порівнювати із результатами січня 2026 року, то кількість українців, які схвально відгукуються про ставлення Європи до України, збільшилася з 58% до 64%.
Стосовно США, то 56% українців вважають, що США тиснуть на Україну для поступок росії, і 30% опитаних сказали, що американська сторона продовжує в міру можливостей серйозно допомагати Україні й хоче, щоб війна завершилася на прийнятних для України умовах. Результати опитування КМІС за 12-24 лютого 2026 року свідчать, що лише 23% українців добре ставляться до влади США, утім 83% продовжують ставитися добре до самих американців.