Невідомі залишили біля Білого дому символічне послання Трампу

На газоні біля Білого дому з'явилися цифри "8647".

На газоні Національної алеї у Вашингтоні з'явилися великі цифри "8647", які пов'язують із противниками президента США Дональда Трампа. Інцидент уже розслідує Поліція парків США.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Незвичний напис був виявлений на газоні неподалік від Білого дому. Цифри були випалені на траві та добре помітні з висоти. За даними телеканалу, комбінація "8647" давно використовується окремими критиками Дональда Трампа як символічне політичне послання.

Число "86" має кілька значень в американському сленгу. Найчастіше його використовують у ресторанній сфері для позначення скасування замовлення, відмови від певного товару або видалення чогось із меню. Також цей вислів іноді вживають у значенні "позбутися когось" або "вигнати".

Число "47" прихильники цієї символіки пов'язують із тим, що Дональд Трамп є 47-м президентом Сполучених Штатів.