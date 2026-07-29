Зеленський і Туск обговорили ППО, інвестиції та підтримку України

Після зустрічі глава польського уряду назвав ключові питання, які обговорили сторони.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкрив перші подробиці переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися 29 липня в Любліні. Сторони обговорили результати візиту українського лідера до США, польські інвестиції в Україну, співпрацю у сфері протиповітряної оборони та подальшу підтримку Києва у війні з росією.

Про підсумки зустрічі Туск повідомив у соцмережі X (Twitter).

За словами польського прем'єра, Зеленський поінформував його про перебіг переговорів у Сполучених Штатах.

"Ми також обговорили питання польських інвестицій в Україну, співпрацю у сфері протиракетної оборони та підтримку України в її боротьбі проти російського агресора", – написав Туск.

Переговори відбулися під час першого візиту Володимира Зеленського до Польщі після нещодавньої дипломатичної напруги між Києвом і Варшавою. Інших деталей зустрічі сторони наразі не оприлюднили.

Зазначимо, 29 липня Зеленський приїхав до Польщі вперше після скандалу з орденом.