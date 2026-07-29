Іран вночі атакував американські об'єкти балістичними ракетами

Іран уперше після паузи запустив ракети по обʼєктах США.

Вночі 29 липня Іран запустив балістичні ракети по американських об'єктах на Близькому Сході. У відповідь США та Саудівська Аравія атакували цілі в Іраку, пов'язані з Іраном.

Про це повідомило Центральне командування США.

КВІР запустив кілька балістичних ракет, намагаючись здійснити "несподівану атаку на сили США". Всі ракети перехопили. За даними Axios, ракети, ймовірно, летіли в бік американської бази в Йорданії. Згодом США та Збройні сили Саудівської Аравії завдали авіаударів в Іраку по "терористах, пов'язаних з Іраном, яким КВІР наказав атакувати американські війська й енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії". CENTCOM пояснив, що це відповідь на понад 30 дронових атак за останні 72 години.

Це перша атака Ірану по американських об'єктах після того, як 24 липня Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. Перед цим США майже два тижні щодня атакували Іран, а Тегеран заявляв, що припиняє відповідні операції. У понеділок Трамп говорив Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть "дуже глибокі переговори", але попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких дій.