США та Іран готують підписання угоди перед самітом G7

За даними співрозмовників агентства, можливе підписання меморандуму про взаєморозуміння розглядається в Женеві вже в неділю.

США та Іран наближаються до підписання домовленостей про припинення бойових дій і відновлення судноплавства в Ормузькій протоці напередодні саміту G7, який відбудеться 15–17 червня у Франції.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, можливе підписання меморандуму про взаєморозуміння розглядається в Женеві вже в неділю, оскільки місто розташоване поблизу місця проведення саміту лідерів G7 в Евіані. Водночас Іран офіційно ще не підтвердив готовність до церемонії, а переговорний процес залишається нестабільним.

Один із представників G7 зазначив, що документ, імовірно, матиме форму попереднього меморандуму, а не остаточної угоди. Інший співрозмовник підтвердив ознаки прогресу між Вашингтоном і Тегераном, але застеріг, що сторони раніше вже неодноразово зупинялися на етапі попередніх домовленостей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписання угоди може відбутися вже найближчими вихідними в Європі. У разі досягнення домовленості на церемонії, за його словами, може бути присутній віцепрезидент Джей Ді Венс.

Паралельно, за даними Politico, після заяв Трампа про можливі "сильні удари" по Ірану низка лідерів країн Перської затоки та Південної Азії провела з ним телефонні розмови, намагаючись переконати відмовитися від ескалації. Серед них – керівники Катару, ОАЕ та представники Пакистану.

Співрозмовники видання стверджують, що ці контакти переконали Вашингтон у близькості попередньої угоди, яка може стати основою для подальших переговорів. Паралельно США та Іран обмінювалися пропозиціями через посередників у Катарі та Пакистані, хоча діалог залишався напруженим.

Раніше повідомлялося, що Трамп спершу розглядав можливість військових ударів по Ірану, однак згодом заявив про їх скасування, пояснивши це погодженням "фінальних пунктів" майбутньої угоди між сторонами.