Західна розвідка розкрила, чим росія допомагає Ірану у війні зі США

26 березня 2026, 08:57
Джерело: zn.ua
росква допомагає Тегерану удосконаленими дронами.

росія близька до завершення поетапних поставок Ірану дронів, медикаментів і продовольства. Про це свідчать дані західної розвідки, які попереджають про зусилля москви підтримати свого партнера, що опинився у складному становищі через війну.

Про це пише Financial Times.

За словами двох джерел, знайомих з розвідкою, високопосадовці Ірану і рф розпочали таємні обговорення постачань дронів одразу через кілька днів після нападу Ізраїлю і США на Тегеран. Опрацювання заявок почалося на початку березня і, як очікувалося, мало завершитися до кінця місяця.

Один із західних представників силових відомств заявив, що вони ще не встановили точного класу дронів, які росія погодилася відправити Ірану цього місяця. Однак додав, що москва може поставити тільки такі моделі, як Geran-2, створені на основі іранського Shahed-136.

Також джерела кажуть, що москва підтримує тісні зв'язки з Тегераном і надає своєму союзнику найважливішу підтримку, включно із супутниковими знімками, даними для цілевказівки і розвідувальною інформацією.

FT зазначає, що постачання озброєння, зокрема безпілотників, стало б першим свідченням того, що москва готова надавати Ірану "смертоносну підтримку з початку війни".

Високопоставлений західний чиновник каже, що москва втручається не тільки для зміцнення боєздатності іранців, а й для забезпечення більш широкої політичної стабільності тегеранського режиму.

росія та Іран торік підписали угоду про стратегічне партнерство, однак вона не передбачає взаємних зобов’язань щодо оборони.

