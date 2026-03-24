Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл

Том Купер продовжує публікувати тижневик Дональда Гілла про основні події на фронті російсько-української війни. Сам Том Купер, попри свій сарказм на адресу українського керівництва, відзначив, що українцям вдалося просунутися на Запоріжжі і тепер вони загрожують тилу однієї з російських армій. Українці продовжують активно боротися з росіянами від Куп'янська на півночі до Гуляйполя на півдні, завдаючи росіянам значних втрат як у живій силі, так і в техніці переважно завдяки масованому застосуванню дронів. Спроба росії скористатися туманом 17 березня для великого наступу від Покровська до Гуляйполя зазнала невдачі: за кілька днів боїв втрати росіян перевищили кілька тисяч убитими та пораненими, при цьому жодного прориву їм досягти не вдалося.

Вступ Тома Купера. Звісно, окрім того, що ми тим часом "відрощуємо третє око" за війною в Західній Азії/на Близькому Сході, ми з Дональдом Гіллом пильно стежимо й за тим, що відбувається у "другорядному театрі, який нікого не цікавить": на війні в Україні. Справді, останнім часом вона, схоже, "не варта уваги" мейнстрімних медіа.

Що ж до того, що там відбувається: по суті, головком Сирський залишається генералом Фантастичних новин. Тому від кінця січня він намагається зірвати очікуваний весняний наступ росії контратаками на півдні – і робить це передусім, розчленовуючи різні підрозділи ЗСУ.

Так, звісно: ЗСУ відбили близько 400 квадратних кілометрів у районах Олександрівки та Гуляйполя в Дніпропетровській області (принаймні за твердженнями Генштабу), і, звісно, ЗСУ також заявляють, що лише за три дні завдали ЗС рф 4 840 втрат. Ситуація дійшла до того, що українські контратаки під Олександрівкою спочатку загрожували флангу, а тепер загрожують тилу 5-ї загальновійськової армії (CAA) Пуддінга. Тому "тупоголові командири" в москві почали кидати туди свої оперативні резерви.

Проте генерал Фантастичних новин лишається несприйнятливим і до порад, і до реформ. Мало того, що кілька контратак обернулися для ЗСУ дорогими провалами, – усе, чого українцям вдалося досягти, було здобуто звичною ціною: подальшим дробленням решти бригад і батальйонів заради латання фронту, перекиданням їхніх елементів на зовсім інші ділянки, що загалом послаблює ЗСУ. Тим більше, з огляду на те, що більшість українських військових і більшість їхніх офіцерів залишаються так само погано підготовленими, як і протягом більшої частини 2023-2025 років, а "іграшкові солдатики" Сирського так само погано скоординовані, як і раніше. У підсумку, хоча оператори БпЛА ЗСУ тим часом досягають успіхів на тактичному рівні, вся армія вже дезорганізована на оперативному рівні (про стратегічний я навіть не намагатимуся говорити).

Не дивно, що, хоч би що українці з ними не робили, 17 березня росіяни розпочали свій весняний наступ. Скориставшись густим туманом, вони почали просочувати свої штурмові групи на ділянках Добропілля, Покровська і Гуляйполя. Саме це потім "дозволило" українцям завдати їм таких великих втрат і, принаймні за офіційною версією Києва, досягти цього, не втративши жодної позиції, а це, як мало б бути відомо після більш як чотирьох років цієї війни, єдине, що має значення. Для головкома й для його короля війн у соцмережах Зеленського.

Одна річ, яка помітно відрізняється від попередніх періодів, – це відносна якість української кампанії ударів по цілях як у тилу росіян, так і на території росії. Уже сам моніторинг їхніх заяв про знищені засоби ППО противника за останні дні й тижні показує, що вони досягають успіхів у виявленні, супроводженні, наведенні і знищенні таких систем, як "Панцир" і "Бук", причому в темпі, за яким російська промисловість уже не встигає.

Гадаю, саме за цим, а не за станом нафтогазової галузі та експорту Пуддінга (які завдяки допомозі бізнес-приятелів Пуддінга IQ47 і Бібі на шляху до відновлення) – і слід стежити.

Чому?

Через бекграунд нового міністра оборони України і через те, що він уже невдовзі після вступу на посаду, приблизно два місяці тому, чітко дав це зрозуміти, а також з огляду на те, що 2 мільйони українців уникають мобілізації, а близько 200 000 (+) "самовільно відсутні", він, по суті, має намір замінити "війська" роботами і перетворити цю війну на війну БпЛА та роботів.

Чому це важливо?

О, усе просто: якщо росіяни не зможуть і далі відновлювати свою ППО, удари по них ставатимуть дедалі болючішими. І навіть якщо українською кампанією далекобійних ударів досі керують п’ять чи шість різних гілок, які наводяться на п’ять чи шість різних типів цілей і діють абсолютно нескоординовано... що ж, уже сама зростаюча нестача російської ППО мусить дати плоди. Навіть якщо "краще пізно, ніж ніколи". Тобто так чи інакше, у довгостроковій перспективі це точно вплине на здатність всрф і далі вести наступальні операції.

...питання лише в тому: коли...?

Тим часом росіяни й надалі зможуть тримати Україну під масованим тиском і продовжать руйнувати її інфраструктуру – якщо не іншими засобами, то й далі запускаючи по Україні щоночі приблизно 100-150 ударних БпЛА, час від часу в поєднанні з важчим озброєнням (як-от балістичними і крилатими ракетами). У цьому плані рішення просто не видно, і, всупереч сподіванням Зєлі, жодні поставки радників до Саудівської Аравії, ОАЕ, США тощо цього не змінять. Факт залишається фактом: ніхто, "навіть ЄС", не вжив жодних заходів для того, щоб перемогти Пуддінга. Діяли лише, щоб допомогти Україні втриматися на плаву.

Це не зміниться найближчим часом, якщо взагалі коли-небудь, тож ми знову повертаємося до тієї самої старої історії, що триває вже чотири роки.

Передаю слово Дональду Гіллу.

Куп’янськ. 14-та бригада знищила 2 МТ-ЛБ, 11 квадроциклів, убивши 18 і поранивши 5 росіян поблизу Петропавлівки.

Українці зачищають будинки на південь від Куп’янська.

Молодший лейтенант був у складі загальновійськової штурмової групи, яка зачистила роту росіян на північ від Куп’янська. Кілька колумбійських товаришів по службі загинули. Він ледь не втратив ногу, але бразилець виніс його на плечах 5,5 км до точки евакуації.

росіяни кажуть, що їхні війська в центральній районній лікарні були ліквідовані. росія завдала авіаудару на захід від Куп’янська.

Лиман. 66-та бригада знищила 20 машин і вбила 50 росіян. Якщо росія просунеться на 7 км між Шандриголовим та Яровою, вона вийде до Сіверського Дінця і створить котел навколо Лимана.

3-тя бригада витратила два наземні дрони-камікадзе на одну будівлю на північ від Новоселівки. Україна знала про плани росіян атакувати й підготувала поле бою дистанційно встановленими мінами. Коли почався штурм, дрони знищили 2 танки, 5 БТР, 7 БМП і понад 40 квадроциклів. "Кракен" атакував російські цілі в Новоселівці та навколо неї.

Україна бомбардує Торське. росія бомбардує міст через річку Оскіл за 7 км на північний захід від Кримок.

У дуже вітряний день, коли більшість дронів не могла літати, росіяни звели міст поблизу Невського. За три дні ним переправилися щонайменше 5 танків, 3 БМП і одна САУ.

Слов’янськ. Сектор залишається нестабільним, зокрема тому, що російські атаки посилюються і їхні війська повільно просунулися вже на відстань 15 км до Краматорська.

81-ша аеромобільна бригада зупиняє штурм у Закітному, очолюваний МТ-ЛБ.

росіяни кидають бомбу в будівлю в Різниківці.

425-й полк "Скала" має підрозділи в кількох місцях. На 0:50 цього відео вони беруть полоненого в Миньківці.

Костянтинівка. Удари по місту посилюються, а українські автомобілі й наземні роботизовані комплекси (UGV) уражаються російськими дронами.

93-тя бригада разом із Lasar's Group і прикордонним підрозділом Phoenix за 24 години вбила 40 росіян.

російські "штурмові лади" знищено.

російський дрон влучив у цивільний автомобіль, який евакуйовував жителів з Олексієво-Дружківки.

Покровськ. росіян, які йдуть поблизу Новоторецького, переслідують дрони і непрямий вогонь здалеку.

На 700-метровій дорозі на захід від Новоторецького лежало 60 російських тіл. Дрон пролітає над дорогою. Зверніть увагу на застарілі окопи, з яких колись воювали бійці.

Вгорі – на схід від Новоторецького дорога перетинає загородження з рову і валу. У тому місці загинули понад 30 російських солдатів. Посередині є також шлях з одним проривом у загородженні з дроту і "зубів дракона". Там загинуло близько 60 росіян. Внизу – (місяць тому) я говорив про те, що прорвані загородження й далі вбиватимуть росіян, навіть коли стануть частиною російського тилу. Прорив через рів/вал і прорив через дріт тут розташовані за 4-5 км позаду російської лінії фронту.

Загородження на зображеннях вище були створені у 2024 році. Ось чотирихвилинне відео однієї оборонної лінії, яка все ще будується і є значно потужнішою. На 0:38 дорогу було перекрито цими загородженнями. Вода, як на 1:14, є додатковим підсиленням. На 1:31 і 2:38 дороги крізь загородження залишені неушкодженими, щоб ними могли користуватися свої сили. Якщо росіяни колись дійдуть туди, її перекриють загородженнями і/або замінують. На 3:15 і 3:45 видно, як дві з трьох насипних смуг залишено незавершеними, щоб можна було завершити роботи на цих ділянках загородження.

Ось приклад двох смуг загороджень, призначених для ускладнення руху техніки й піхоти, а також оборонних позицій, розташованих на місцевості між цими перешкодами. Ці конкретні оборонні позиції існували ще з 2024 року або й раніше. Зростаюча ефективність дронів змусила змінити доктрину. Тепер оборонні позиції, щоб бути ефективними, мають залишатися невиявленими.

3-тя бригада "Спартан" вступає в бій із росіянами, які атакують поблизу Удачного, і заявляє про 120 убитих. 7-й корпус, 155-та бригада і полк "Скала" за одну добу вбили 79 росіян, ще 25 поранили та знищили 3 ББМ і 22 інші машини поблизу Гришиного. Ще 26 росіян було вбито на південь від Гришиного. П’яні росіяни б’ються і вбивають одне одного, і для їхньої ліквідації було відправлено російську групу.

14-та бригада "Червона Калина" атакувала росіян у Родинському.

Lasar's Group разом із іншими підрозділами БПЛА знищила шість російських реактивних систем БМ-21.

У лютому російські полки на цій ділянці випустили 1608 снарядів, більшість із яких лише у 0,5%-1,65% випадків влучали, за винятком одного полку, який не влучив у жодну ціль. Такий низький показник пояснюється поганими боєприпасами і слабо підготовленими військами. Ті самі підрозділи запустили 2504 дрони, і різні полки влучали у 33%-64% випадків.

Новопавлівка. За три кілометри на схід від Філії є пункт збору техніки й тіл.

Минулого вересня 59-та штурмова бригада помітила траєкторії польоту російського вертольота Mi-8 і чекала з дроном на очікуваному маршруті його польоту, щоб перехопити і знищити його. Минулого тижня Ka-52 вів вогонь по українських військах, а другий вертоліт готувався відкрити вогонь. Поруч у 59-ї був дрон на оптоволокні, і його використали, щоб атакувати й збити той вертоліт Ka-52 приблизно за 8 км від фронту біля Надіївки. Екіпаж пережив падіння, але був добитий дронами.

Великий план ділянки нових загороджень, які збудувала Україна. Цю ділянку обороняє 46-та аеромобільна бригада, і вона утримується вже 8 місяців.

Гуляйполе. Піхотна складова українських атак на цій ділянці доволі прямолінійна: у перший тиждень були значні втрати техніки, але в наступні тижні вони стали значно меншими. Рівень втрат піхоти невідомий, але жодних тривожних сигналів не надходило.

Один із чинників, що зменшує українські втрати, полягає в тому, що втрата зв’язку Starlink, за одним повідомленням, збільшила цикл від виявлення цілі до початку атаки з 2-3 хвилин до 20 хвилин. Інший чинник – багатьом російським підрозділам заборонено користуватися Telegram, а ця заборона також уповільнює зв’язок. В одному повідомленні йдеться, що зараз російський зв’язок працює на 60% від колишнього рівня. Чим довший цикл зв’язку, тим менше дронів можна запускати й застосовувати, і є численні повідомлення, що використання російських дронів зменшилося.

Тоді як щільність російських дронів падає, кількість українських дронових атак зростає, що підтверджують кілька російських повідомлень.

росіяни стверджують, що 300-400 українських дронів розгорнуті на глибину до 20 км і б’ють по всьому, що виявляють, доки воно не буде знищене. Використовується артилерія. Дрони-перехоплювачі намагаються збивати якомога більше російських дронів. Потім українські наземні сили просуваються вперед, щоб зачистити ізольовані російські групи і закріпити місцевість. Після цього просуваються українські оператори дронів, і штурмовий цикл починається знову.

До того ж є повідомлення, що Україна збільшила дальність своїх FPV-дронів із 50 км до 150 км. Це ускладнить для росії перекидання на фронт запасів, техніки і живої сили, а в тил – евакуацію втрат. Коли з’явилися HIMARS, командним пунктам і складам довелося відійти за межі 80-кілометрової дальності або зменшити свої розміри, щоб їх важче було виявити. Менші склади більш живучі, але менш ефективні. Зброя з дальністю 150 км становитиме ще більшу загрозу для логістики, управління і командування.

Українські FPV-дрони тепер можуть досягати всіх окупованих територій, крім південного Криму. Вони також можуть долітати на територію росії.

Повідомлення свідчать, що Україна ізолює поле бою, а потім придушує позиції на передньому краї – майже точно за ідеями, розробленими такими людьми, як Ілля Секірін, ще кілька років тому і викладеними в його нещодавно опублікованій книжці "Повстання машин".

Україна може застосовувати таку велику кількість дронів на настільки малій ділянці, тому що використовує більше радіоканалів і має інструмент управління для планування та координації дронів з кількох підрозділів у межах загальновійськової операції.

Знову ж таки, це відбувається на вузькому фронті. Незрозуміло, скільки саме дронових підрозділів підтримують цю операцію, але така підтримка, схоже, дуже вимоглива до людських ресурсів, і саме людський ресурс, ймовірно, є чинником, що обмежує розширення цієї спроможності. Але Україна вже шість тижнів поспіль здатна підтримувати невеликі виснажливі для противника наступальні операції, і це обнадійливий знак.

Проти цієї сили, росія чекала поки накотиться очікуваний туман і засліпить дрони. Туман прийшов, і росія розпочала велику операцію від Покровська до Гуляйполя, щоб відтіснити українське просування. Невеликі групи російських солдатів, що вижили на передовій, були приведені в дію до півночі 17 березня, коли мрячило й накрапав дощ. Без сумніву, погода зменшила можливість виявляти сили противника дронами, але кількість дронів і розвіддані, які передбачили цю атаку, означали, що Україна побачила достатньо ворога, щоб вбити понад 100 із них ще до півночі.

На світанку піхота, мотоцикли, бронетехніка і коні одночасно рушили вперед у дюжині місць. До кінця дня було вбито 292 росіян і 221 поранено. До кінця наступного дня, 18 березня, ще 141 було вбито і 136 поранено. Це лише підрахунки Сил безпілотних систем (СБС). Підрозділи дронів бригад і полків теж брали участь і додали втрат противнику. На всіх напрямках, а не лише Покровськ-Гуляйполе, Генштаб повідомив про 930 російських втрат 17 березня, 1710 – 18 березня, 1520 – 19 березня і 1610 – 20 березня. росіянам не вдалося прорвати оборону на жодній ділянці.

Майор Бровді з СБС сказав, що росія частково "відкоркувала" свій весняний наступ і, хоча туман виявився не таким корисним, як росіяни сподівалися, до кінця березня триватимуть важкі бої.

Поранений український солдат за 1500 метрів на північ від Новоіванівки пережив атаку російського дрона. Є повідомлення, що він зумів дістатися до безпечного місця.

225-й полк вступив у бій з росіянами, які просувалися поблизу Староукраїнки.

російські дрони вражають українські позиції в Мирному. російський авіаудар по Любицькому. росія б’є по різних цілях, зокрема по "Богдані".

Запоріжжя. Старіші кадри того, як бійці ГУР зачищають Річне і беруть кількох полонених. Цього тижня в секторі повідомлялося про незначну активність.

Окуповані території. Ще в листопаді в Довжанську, за 140 км від лінії фронту, було атаковано склад боєприпасів і нафтобазу. Трохи більше як тиждень тому там було знищено ще один склад боєприпасів, який, за повідомленнями, зберігав ракети класу "земля-повітря".

Україна атакувала підрозділ БпЛА "Рубікон" на Донеччині. На Луганщині було уражено Алчевський металургійний комбінат.

Було уражено дві системи ППО "Тор" і одну хибну ціль C-300. 413-й рейдовий полк знищив дві окремі системи "Тор" за 50 км від лінії фронту.

Партизани знищили трансформатор у Сєвєродонецьку.

Після розвідки, проведеної підпіллям, Україна вдарила по складах, логістиці та засобах РЕБ у Криму. У Криму було знищено патрульний катер. Також були атаковані С-400, склад боєприпасів, командний пункт ракетних систем і мобільна вогнева група. Два дрони знищили дві зенітні установки ЗУ-23-2 за 95 км від фронту.

"Алмаз-Антей" – російський виробник систем ППО. Будівля в Севастополі, яка їм належала, використовувалася 3-м радіотехнічним полком ППО і була атакована дронами.

російський катер уражено біля Тендрівської коси.

Щонайменше 17 китайських компаній працюють на окупованих територіях. Десять китайських делегацій відвідали українські землі. Понад 80% імпорту до Луганщини надходить із Китаю, а юань там є другою валютою і продається у 79 банках. Мобільний зв’язок на окупованих територіях побудований на серверному обладнанні Huawei, а шахтне обладнання Донбасу працює на китайській техніці. Коли ці території буде звільнено, зменшити їхню технологічну залежність від Китаю буде важко.

росія.

Через Трампа, а також через те, що ним смикають за нитки AIPAC/Ізраїль, ціна на нафту зросла на 35% порівняно з цим самим часом минулого року. Через високі ціни росія заробляє додатково 150 мільйонів доларів на день. На борту кораблів у росії була нафта, яку вона не могла продати через санкції. Трамп зняв ці санкції на 30 днів, і росія заробить на цьому приблизно 10 мільярдів доларів. Трамп також зняв санкції з суден, що перевозили іранську нафту, яку не могли продати, але Іран каже, що не має надлишкової нафти на своїх суднах, бо продає все, що відвантажує. ВМС США нічого не зробили, щоб зупинити іранські кораблі, які проходили повз них.

Нафтобазу в Лабінську атаковано, кілька резервуарів згоріли.

Завод "Авіастар" в Ульяновську виробляє цивільні авіалайнери і, за повідомленнями, там перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління A-50. Дрони влучили в ангар, але подробиці ушкоджень усередині невідомі.

Минулого року російські залізниці перевезли на 5,6% менше вантажів. Бюджет на 2026 рік скоротили на 20%, тож спад, імовірно, триватиме. 15% працівників російських залізниць (близько 6000 людей) звільняють.

У російських банках зафіксовано чистий відтік готівки на 13,5 мільярда доларів, оскільки люди знімали гроші – другий за величиною місячний обсяг від початку війни. Цифрові платежі дедалі частіше блокуються через підозру на шахрайство, здійснювати інтернет-платежі складніше, коли не працює інтернет або обмежено застосунки, а довіра до банківських установ падає. Є пропозиція обмежити зняття коштів сумою 615 доларів.

Готівка в обігу демонструє нижчі показники, ніж у попередні два роки.

Облікова ставка Центрального банку становить 15,5%. Банки видають кредити клієнтам під 31%.

росія відключила Telegram усередині країни і заохочувала громадян користуватися MAX. російським військовим підрозділам в Україні також наказали користуватися MAX, і багато хто так і робить, але російський спецназ отримав наказ не користуватися MAX. Військова поліція перевіряє телефони, щоб переконатися, що Telegram видалено, а тим, у кого застосунок ще залишався, погрожували відправленням у штурм. У деяких штабних підрозділах Telegram усе ще використовується.

Звіт за грудень 2024 року про С-300, С-400 і радари за підрозділами та місцями розташування. Звіт за лютий 2025 року про те саме.

Озброєння. Kriegsforscher каже, що у 2025 році росія виробила 1 мільйон дронів "Молнія". Україна щодня знищує близько 2000 з них. 65% пригнічуються засобами РЕБ, а решта знищується дронами-перехоплювачами або іншими засобами. Близько 8-9% дронів "Молнія" досягають цілі, і зазвичай на одну ціль витрачають 3-5 таких дронів. Він каже, що краще збивати російські розвідувальні дрони, бо вони виявляють цілі для бомб, ракет, артилерії та дронів.

росія має два типи наземних дронів і будує їх у великих кількостях. Наразі в росії більше персоналу, який обслуговує наземні дрони, ніж самих наземних дронів, але у 2026 році вона має досягти паритету з Україною.

Українські пілоти кажуть, що їхні шоломи й кисневі маски для МіГ-29, Су-27 і навчальних L-39 треба замінити, якщо ці літаки радянської доби мають і далі літати до 2030 року.

росія використовувала в своїх дронах українські SIM-картки, щоб ретранслювати відео через українську стільникову мережу. росія купує їх в українців, які пересилають їх на адреси в ЄС. Україна розглядає можливість вимагати від покупця пред’являти паспорт під час купівлі SIM-карток. Тепер є повідомлення, що Україна використовує у власних дронах російські SIM-картки. Україна купує ці картки у китайських туристів, які купують їх у росії.

155-мм артилерійський снаряд важить 43 кг. 147-ма артилерійська бригада випробовує екзоскелети, які, схоже, зменшують фізичне навантаження на 30%.

Українські далекобійні удари по росії. Українські дрони загрожують добре захищеному московському регіону, атакуючи його чотири дні поспіль. Тюменський НПЗ був пошкоджений дронами торік у жовтні, і цей НПЗ розташований більш ніж за 2000 км від України. В останні місяці 2025 року Україна в середньому здійснювала дві атаки і щоночі запускала по росії 50-70 дронів. За останні шість тижнів середній показник становить чотири атаки зі 100-200 дронами щоночі. І тоді як кількість українських дронів зростає, здатність росії їх зупиняти зменшується. "Панцир" – найкраща російська система ППО проти дронів, і Україна вже ліквідувала половину цих систем.

Колишній міністр оборони росії Шойгу заявив, що коли Урал опинився в зоні безпосередньої небезпеки, жоден російський регіон уже не може почуватися у безпеці. За його словами, у 2025 році українські повітряні удари по росії зросли вчетверо – до 23 000 атак. Він також висловив занепокоєння щодо російських залізниць і федеральних автомагістралей, сказавши: "Їхнє виведення з ладу може не лише завдати значної економічної шкоди, а й порушити роботу великих мегаполісів і ключових ланцюгів постачання, включно з тими, що є критично важливими для підтримки спеціальної військової операції".

Fire Point каже, що зараз виробляє три ракети "Фламінго" на день. Там кажуть, що зможуть наростити обсяги, коли почнуть виготовляти власні двигуни. Ці двигуни будуть оптимізовані для польоту на малих висотах, на відміну від нинішніх двигунів, які вони використовують. У повідомленнях двотижневої давності йшлося, що виробництво власних двигунів для "Фламінго" вони почнуть не раніше початку 2027 року. Fire Point ще з жовтня минулого року прогнозує майбутній темп виробництва понад шість ракет на день, але каже, що бюрократія, атака на виробничі потужності, а тепер і двигуни завадили досягти цієї мети. Усі інші частини ракети "Фламінго" виготовляються в Україні, за винятком інерціальної навігаційної системи, яка визначає координати, швидкість і орієнтацію об’єкта без зовнішніх сигналів, використовуючи гіроскопи та акселерометри.

Минулого місяця Fire Point випробувала тактичну балістичну ракету FP-7. Вона має дальність 200 км і бойову частину масою 150 кг та, як стверджується, здатна влучати в радіусі 14 метрів у 50% випадків. На початку цього літа вони випробують балістичну ракету FP-9. Вона може досягти Москви менше ніж за 5 хвилин і має дальність 855 км та бойову частину масою 800 кг із заявленою точністю 20 метрів.

Fire Point каже, що вже розпочала виробництво FP-7 ще до завершення сертифікації. Прогнозні темпи виробництва ракет FP-7 і FP-9 не оголошувалися.

Балістичні ракети дуже важко перехоплювати через їхню швидкість і масу. Повітряні підриви поблизу майже не мають на них впливу, тому ракети-перехоплювачі мають справді влучати в ціль. Саме через складність перехоплення точна ракета FP-7 або FP-9, яка вироблятиметься темпом лише десять ракет на місяць, могла б мати нищівний вплив на російське виробництво в межах 200- і 800-кілометрових зон дії цих двох ракет. Крилата ракета FP-5 починає демонструвати потенціал завдяки точним ударам на дальності 1200 і 1300 км. Вона має дальність 3000 км, бойову частину масою 1150 кг, а нинішній темп її виробництва становить 90 ракет на місяць.

Якщо ці три ракети досягнуть заявленого потенціалу, російське воєнне виробництво буде поступово випаровуватися. Наразі це все ще прагнення, а не факт.

Джерело: частина 1, частина 2, частина 3 та частина 4