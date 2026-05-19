Bloomberg дізнався головну тему переговорів путіна та Сі Цзіньпіна

19 травня 2026, 12:34
Очільник кремля переконуватиме главу Китаю запустити газопровід із рф.
путін, який 19 травня вирушить до Пекіна, планує обговорити із главою КНР Сі Цзіньпіном проєкт газопроводу до Китаю.
 
Про це проінформувало Bloomberg із посиланням на свої джерела. 
 
Це вже п'ята спроба москви просунути цей проєкт за останні чотири роки, вказує видання. За даними співрозмовників ЗМІ, рф сподівається, що потрясіння на енергетичних ринках, спричинене конфліктом на Близькому Сході, змусить Китай проявити більшу "гнучкість" у переговорах щодо контракту на ціни на газ для запланованого проєкту газопроводу "Сила Сибіру – 2".
 
Один із російських посадовців зазначив, що китайська сторона висловила зацікавленість у прискоренні переговорів, хоча поки суттєвого прогресу не досягли. Однак прогрес у будь-якій угоді залежить від лідера КНР, і поки, як зазначає Bloomberg, мало ознак того, що росія може легко досягти угоди.
 
На тлі зростання тиску на економіку росії через запроваджені Заходом санкції вона значною мірою залежить від торгівлі з Китаєм, пояснює ЗМІ. Війна США з Іраном може дати москві можливість переглянути баланс відносин, оскільки Пекін прагне зміцнити енергетичну безпеку на тлі збоїв, спричинених перекриттям Ормузької протоки.
 
Конфлікт на Близькому Сході "посилює російсько-китайські відносини, зміцнюючи роль росії як основного постачальника сировини до Китаю", – сказав Василь Кашин, експерт із Китаю у Вищій школі економіки в москві.
 
За його словами, майбутній візит путіна продемонструє цю нову геополітичну реальність з урахуванням зростання інтересу Китаю до російської співпраці у сфері логістики й енергетики. За словами джерела, наближеного до "Газпром", корпорація зробила дуже вигідну пропозицію щодо цін на газ для газопроводу "Сила Сибіру – 2", який пролягатиме із Сибіру до Китаю через Монголію, хоча китайські партнери не виявили бажання просувати цей проєкт. Співрозмовник видання заявив, що кремль хоче узгодити ціну на газ до вересня.
 
ЗМІ зазначає, що москва зараз бачить більший інтерес із боку китайських посадовців до розширення транзитних маршрутів суходолом і через Північний морський шлях в Арктиці. Зокрема, на це вплинула й війна в Ірані.

 

