Очільник Служби безпеки та розвідки Фінляндії Юха Мартеліус заявив, що Європа може ніколи повністю не позбутися залежності від іноземних технологій. За його словами, залежність від американського програмного забезпечення та китайського обладнання є серйозним стратегічним викликом для безпеки регіону, який він назвав "двома типами ризиків".

За його словами, континент занадто залежить від програмного забезпечення зі Сполучених Штатів та обладнання з Китаю. Порівнюючи цю ситуацію з хворобою, Мартеліус зазначив, що європейський континент схожий на організм, уражений двома типами раку, який неможливо прооперувати, але з цим доведеться жити.

Ця заява пролунала на тлі нових закликів європейських лідерів до зміцнення стратегічної автономії в оборонній, цифровій та технологічній сферах. Найближчими тижнями Європейська комісія має представити Пакет технологічного суверенітету, що може обмежити використання американських хмарних провайдерів урядовими структурами ЄС для обробки конфіденційних даних.

Фінська спецслужба у своєму щорічному звіті також попереджала, що впровадження іноземних хмарних сервісів загрожує цифровій незалежності держав. Мартеліус навів приклад, що у Фінляндії відмовилися від ідеї розміщення виборчих даних у хмарі, оскільки іноземні фірми не повинні мати доступу до інформації, яка є критичною для національної безпеки.

Оцінюючи внутрішній потенціал ЄС, керівник розвідки зауважив, що Фінляндія має передові дослідження у квантовій та космічній науці, проте, як і вся Європа, страждає від браку капіталу. Він висловив сумнів щодо здатності Європи створити власні хмарні сервіси, які за ефективністю відповідали б американським гіперскейлерам.

Крім того, Мартеліус поставив під сумнів спроможність Європи виграти війну проти росії без використання іноземних технологій, наголосивши, що наразі це неможливо, і європейським країнам доведеться визначитися, чи готові вони покладатися в майбутньому виключно на власні сили, чи продовжуватимуть залежати від допомоги союзників із США.