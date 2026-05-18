18 травня 2026, 21:33
Цими місяцями росія втратила 10% нафтопереробки – Зеленський
Президент заявив, що Україна нарощує відповіді на всі ворожі удари.
Україна нарощує відповіді на всі російські удари. За останні місяці росія втратила 10% своєї нафтопереробки.
 
Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.
 
 Президент додав, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини. 
 
"Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах, росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. росіяни так не можуть. Їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче", – зазначив Зеленський.
 
Він також додав, що загальні російські державні доходи завдяки тиску України досягли значно більшого дефіциту за п’ять місяців, ніж вони планували на рік. 
 
"Зараз у них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і путін веде до банкрутства росію. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх. Ми будемо ламати їх", – заявив Президент.
 
