Україна не дала рф шансу заробити на світовій енергетичній кризі – ISW

19 травня 2026, 09:09
Фото: Reuters
Світові ціни на паливо ростуть, але росія з цього нічого не матиме.
Україна своїми ударами по російській нафтовій інфраструктурі позбавила москву можливості скористатися зростанням світових цін на нафту. Економіка росії опинилася під тиском одразу кількох факторів, деякі з них є наслідком власної неоптимальної політики кремля.
 
Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.
 
З березня 2026 року Україна значно збільшила частоту, дальність та інтенсивність ударів по нафтовій інфраструктурі росії. За оцінками ISW, це завдало надмірного впливу на російський нафтовий експорт і потужності переробки, підриваючи здатність москви заробляти на зростанні світових цін.
 
"Тривалі удари по нафтовій інфраструктурі продовжуватимуть негативно впливати на російські доходи та заважатимуть росії отримувати будь-які довгострокові вигоди від поточного зростання цін на нафту", – прогнозують аналітики.
 
Власна економічна політика б'є по росії. Додатковим чинником є неоптимальна економічна політика самого кремля. Підвищення ПДВ у січні 2026 року вже дає каскадний ефект: тіньова економіка зростає, товари та послуги дорожчають, а бажаних податкових надходжень немає.
 
Міністр економічного розвитку росії Максим Решетніков визнав, що уряд переглянув прогнози зростання ВВП – через дефіцит робочої сили та "зовнішні умови": санкції і війну на Близькому Сході.

 

