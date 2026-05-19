Україна не дала рф шансу заробити на світовій енергетичній кризі – ISW

Світові ціни на паливо ростуть, але росія з цього нічого не матиме.

Україна своїми ударами по російській нафтовій інфраструктурі позбавила москву можливості скористатися зростанням світових цін на нафту. Економіка росії опинилася під тиском одразу кількох факторів, деякі з них є наслідком власної неоптимальної політики кремля.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

З березня 2026 року Україна значно збільшила частоту, дальність та інтенсивність ударів по нафтовій інфраструктурі росії. За оцінками ISW, це завдало надмірного впливу на російський нафтовий експорт і потужності переробки, підриваючи здатність москви заробляти на зростанні світових цін.