США запровадили нові санкції проти чиновників та військових лідерів Куби

19 травня 2026, 08:55
США запровадили нові санкції проти чиновників та військових лідерів Куби
фото: Reuters
Адміністрація Трампа наполягає на зміні режиму в країні.
Уряд США запровадив санкції проти дев'яти кубинських чиновників, включаючи міністра зв'язку країни та кількох військових лідерів, а також проти директорату розвідки.
 
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Міністерство фінансів США.
 
Адміністрація Трампа посилює тиск на комуністичний уряд Куби, включаючи зусилля щодо обмеження потоку нафти з Венесуели та Мексики на острів.
 
У Білому домі назвали нинішній комуністичний уряд Куби корумпованим та некомпетентним і наполягають на зміні режиму.
 
 Дональд Трамп фактично запровадив блокаду, погрожуючи санкціями країнам, що постачають паливо Кубі, перебоями з електропостачанням та завдаванням ударів по економіці цих країн.
 
Нагадаємо, що танкер під російським прапором, що перевозив близько 700 000 барелів російської нафти, прибув до району якірної стоянки кубинського порту Матансас. Це перша значна поставка сирої нафти відтоді, як адміністрація Трампа вжила заходів щодо припинення постачання палива на острів.

 

Війна на морському дні. Засекречені оборонні підрозділи росії та архітектура підводних диверсій – Олександр Данилюк
