Куба отримала першу за три місяці партію нафти з росії

Танкер під російським прапором, що перевозив близько 700 000 барелів російської нафти, прибув до району якірної стоянки кубинського порту Матансас.

Це перша значна поставка сирої нафти з тих пір, як адміністрація Трампа вжила заходів щодо припинення постачання палива на острів.

Про це пише Reuters.

Судно "Анатолій Колодкін", що перебуває під санкціями США, увійшло до територіальних вод Куби пізно в неділю, 29 березня. При цьому Сполучені Штати заявили, що дозволяють танкеру доставити паливо з гуманітарних міркувань.

Більша частина Куби була знеструмлена, коли танкер прибув до портової зони, пише Reuters.

За словами президента Куби Мігеля Діаса-Канеля, країна вже три місяці не приймала нафтових танкерів, що поглибило енергетичну кризу, яка спричинила нескінченні відключення електроенергії по всій країні з населенням у 10 мільйонів людей.

Ця поставка російської нафти дасть комуністичному уряду Куби перепочинок на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації Трампа, яка обіцяла зміни на Кубі.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не заперечують, щоб росія або інші країни постачали нафту на Кубу.

Він вважає, що постачання нафти "не матиме жодного впливу", оскільки, за його словами, "Кубі кінець".