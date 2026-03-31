Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Куба отримала першу за три місяці партію нафти з росії

31 березня 2026, 18:09
Ця поставка російської нафти дасть комуністичному уряду Куби перепочинок на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації Трампа.

Танкер під російським прапором, що перевозив близько 700 000 барелів російської нафти, прибув до району якірної стоянки кубинського порту Матансас. 

Це перша значна поставка сирої нафти з тих пір, як адміністрація Трампа вжила заходів щодо припинення постачання палива на острів.

Про це пише Reuters. 

Судно "Анатолій Колодкін", що перебуває під санкціями США, увійшло до територіальних вод Куби пізно в неділю, 29 березня. При цьому Сполучені Штати заявили, що дозволяють танкеру доставити паливо з гуманітарних міркувань.

Більша частина Куби була знеструмлена, коли танкер прибув до портової зони, пише Reuters. 

За словами президента Куби Мігеля Діаса-Канеля, країна вже три місяці не приймала нафтових танкерів, що поглибило енергетичну кризу, яка спричинила нескінченні відключення електроенергії по всій країні з населенням у 10 мільйонів людей.

Ця поставка російської нафти дасть комуністичному уряду Куби перепочинок на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації Трампа, яка обіцяла зміни на Кубі.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не заперечують, щоб росія або інші країни постачали нафту на Кубу.

Він вважає, що постачання нафти "не матиме жодного впливу", оскільки, за його словами, "Кубі кінець".

СШАДональд ТрампКубанафта рф

Останні матеріали

росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Технології
росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Переклад iPress – 31 березня 2026, 16:04
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється