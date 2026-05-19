Трамп заявив, що відклав нові удари по Ірану, заплановані на 19 травня

19 травня 2026, 08:07
США обіцяють угоду без ядерної зброї в Ірані.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що відклав нові удари по Ірану, заплановані на 19 травня, на прохання лідерів країн Перської затоки.
 
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
 
За словами Трампа, лідери Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман Аль та президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохамед бін Заїд Аль Нахайян попросили його від Ірану, "оскільки зараз тривають серйозні переговори", і, на їхні думку, "буде укладено дуже прийнятну"  угоду для США та Близького Сходу.
 
"Ця Угода, що важливо, включатиме відсутність ядерної зброї Ірану" – пише американський президент.
 
Саме тому він розпорядився військовому командуванню не завдавати ударів 19 травня, "але додатково доручив їм бути готовими до повномасштабного нападу на Іран будь-якої миті, якщо прийнятної Угоди не буде досягнуто".
 
Раніше CNN писали, що Трамп "серйозніше, ніж протягом останніх тижнів", роздумує над відновленням масштабних бойових дій проти Ірану, розчарувавшись процесом переговорів.

 

