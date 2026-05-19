У США двоє підлітків застрелили трьох людей у мечеті, а потім вчинили самогубство

Поліція заявила, що знайшла докази того, що стрілянина сталася через "риторику ненависті"

У Сан-Дієго в США двоє підлітків відкрили вогонь у мечеті й убили трьох людей. Їх знайшли мертвими недалеко від місця події.

Поліція заявила, що знайшла докази того, що стрілянина сталася через "риторику ненависті". Перед нападом правоохоронці вже шукали одного з підлітків, оскільки його мати викликала поліцію через побоювання, що хлопець може вчинити самогубство. Він забрав її машину і втік.

Під час допиту матері правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в мечеті. За даними слідства, двоє хлопців віком 17 і 18 років застрелили охоронця Аміна Абдулла, який, як вказує поліція, запобіг більшій кількості жертв.