У США двоє підлітків застрелили трьох людей у мечеті, а потім вчинили самогубство
19 травня 2026, 09:35
з вільних джерел
Поліція заявила, що знайшла докази того, що стрілянина сталася через "риторику ненависті"
У Сан-Дієго в США двоє підлітків відкрили вогонь у мечеті й убили трьох людей. Їх знайшли мертвими недалеко від місця події.
Про це пише Reuters.
Поліція заявила, що знайшла докази того, що стрілянина сталася через "риторику ненависті". Перед нападом правоохоронці вже шукали одного з підлітків, оскільки його мати викликала поліцію через побоювання, що хлопець може вчинити самогубство. Він забрав її машину і втік.
Під час допиту матері правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в мечеті. За даними слідства, двоє хлопців віком 17 і 18 років застрелили охоронця Аміна Абдулла, який, як вказує поліція, запобіг більшій кількості жертв.
Поліція знайшла стрільців мертвими недалеко від мечеті. Ймовірно, вони застрелили себе в автомобілі. Очільник поліції Сан-Дієго Скотт Вол повідомив, що правоохоронні органи та ФБР розслідують напад на мечеть як злочин на ґрунті ненависті.
Ісламський центр Сан-Дієго є найбільшою мечеттю в окрузі, на території якої є школа, де вивчають арабські мови, ісламознавство та Коран для людей віком від 5 років. Президент США Дональд Трамп назвав стрілянину в мечеті "жахливою ситуацією".